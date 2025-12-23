  1. جامعه
حقوق سربازان وظیفه در سال جدید چقدر افزایش می‌یابد؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حقوق سربازان وظیفه مجرد و متأهل در سال جدید با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی، دوم دی‌ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرد.

بر اساس مفاد این لایحه، حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۵ نیز همانند مصوبه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.

طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در لایحه بودجه، حقوق سربازان وظیفه مجرد شاغل در مناطق عملیاتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین حقوق سربازان وظیفه متأهل نیز مطابق مصوبه سال ۱۴۰۴، در سال ۱۴۰۵ مشمول افزایش ۲۰ درصدی خواهد شد.

    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      13 0
      پاسخ
      همش میگین ۲۰ درصد.باید ۱۰۰ در صد اضافه شود
    • سرباز بدبخت IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      9 0
      پاسخ
      چندرغاز میدید اونم می خواید فقط ۲۰ درصد اضافه کنید تازه فقط برای سربازان عملیاتی تو این مملکت مجرد باشی باید بمیری

