به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی، دوم دی‌ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کرد.

بر اساس مفاد این لایحه، حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۵ نیز همانند مصوبه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.

طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در لایحه بودجه، حقوق سربازان وظیفه مجرد شاغل در مناطق عملیاتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین حقوق سربازان وظیفه متأهل نیز مطابق مصوبه سال ۱۴۰۴، در سال ۱۴۰۵ مشمول افزایش ۲۰ درصدی خواهد شد.