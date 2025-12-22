مهلت معرفی، تمدید اعزام و مدت خدمت سربازی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، مشمولان خدمت سربازی همواره سوالات متعددی درباره معافیتها، اشتغال، مهلت معرفی و مدت خدمت دارند. در این گزارش، پاسخهای کامل به پرسشهای پرتکرار مشمولان درباره معافیت موقت، استخدام، تمدید تاریخ اعزام و سایر مقررات خدمت وظیفه ارائه شده است.
آیا مشمولان با معافیت موقت میتوانند کار کنند؟
مشمولانی که دارای برگ معافیت موقت، مانند معافیت تحصیلی یا کفالت، یا دفترچه آماده به خدمت معتبر هستند، میتوانند در مدت اعتبار مدرک خود اشتغال به کار داشته باشند. این اشتغال تنها محدود به دوره اعتبار معافیت یا برگ آماده به خدمت است.
آیا امکان استخدام مشمولان در دستگاههای دولتی وجود دارد؟
استخدام مشمولان بدون کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و کارگاههای خصوصی ممنوع است. با این حال، مشمولان غیرغایب میتوانند در نیروهای مسلح با رعایت مقررات مربوط، مشغول به کار شوند.
چگونه میتوان تاریخ اعزام را تمدید کرد؟
مشمولان برای تمدید تاریخ اعزام باید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) در شهرستان محل سکونت مراجعه کنند. درخواستها توسط سازمان وظیفه عمومی بررسی میشود و در صورت داشتن دلایل موجه، اعزام به تعویق میافتد. در صورت عدم دریافت پیامک تا ۴۸ ساعت، مشمول باید دوباره به دفتر پلیس +۱۰ مراجعه کند.
چه مهلتی پس از فارغالتحصیلی برای معرفی به خدمت وجود دارد؟
افرادی که قبل از سن مشمولیت فارغالتحصیل شوند، پس از رسیدن به ۱۸ سالگی یک سال مهلت دارند تا وضعیت خدمت دوره ضرورت خود را تعیین تکلیف کنند.
چه مدارکی وضعیت مشمولیت را نشان میدهد؟
مشمولان میتوانند با ارائه مدارک زیر از خدمات قانونی بهرهمند شوند:
کارت پایان خدمت
کارت معافیت دائم
برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی)
برگ آماده به خدمت بدون غیبت
گواهی اشتغال به تحصیل با شماره معافیت تحصیلی
گواهی اشتغال به خدمت در دستگاههای وظیفه و نیروهای مسلح
گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی
مدت خدمت سربازی چقدر است؟
مدت خدمت سربازی بر اساس مناطق و نوع خدمت متفاوت است:
سربازان بومی در مناطق عادی: ۲۱ ماه
سربازان بومی در مناطق محروم و بد آب و هوا: ۱۸ ماه
سربازان غیر بومی در مناطق عادی: ۱۸ ماه
سربازان غیر بومی در مناطق محروم: ۱۵ ماه
خدمت در مناطق امنیتی درگیر و جزایر نازعات: ۱۴ ماه
سربازان مأمور به دستگاههای غیرنظامی (امریه): ۲۴ ماه
آیا تغییر سن مشمولان معتبر است؟
سن مشمولان تابع شناسنامه اولیه است و هرگونه تغییر بعدی معتبر نیست. قانون مصوب ۱۳۶۷ صرفاً درباره خود مشمولین معتبر است.
سن مشمولیت خدمت سربازی چند سال است؟
بر اساس ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، هر مرد ایرانی در ماهی که به ۱۸ سال تمام میرسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
