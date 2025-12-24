به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بهره‌برداری از یکصد و نود و ششمین پویش «امید و افتخار» صبح امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با محوریت افتتاح هم‌زمان پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ شهر تهران برگزار شد.

این آئین با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ و جمعی از مدیران شهری در قرائت‌خانه یاس منطقه ۲۱ برگزار شد.

این بسته افتتاحیه شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های متنوع شهری است که در مناطق مختلف به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند؛ از جمله اصلاحات ترافیکی در محدوده صادقیه و سیمون بولیوار، ساماندهی و بهسازی شبکه آب‌های سطحی خیابان پیامبر در منطقه ۵، احداث زیرگذر زقر، ساخت مخزن هزار مترمکعبی آب در بوستان گلستانه و اجرای پیاده‌راه شهیدان میرزایی در منطقه ۱۸.

در منطقه ۲۱ نیز چندین پروژه عمرانی و خدماتی از جمله قرائت‌خانه یاس، احداث خیابان‌های آبان ۶ و ۷، کوچه فتح، خیابان ولیعصر در انتهای مریم ۳، کوچه گلسرخی و همچنین یک مرکز درمانی جدید افتتاح شد. علاوه بر این، حسینیه بوستان رضوان و پروژه بهسازی مقبره‌الشهدا در منطقه ۱۰، اجرای فاز دوم پیاده‌راه شهید صابونیان، احداث دوربرگردان شمالی خیابان رجایی، تجهیز بوستان بعثت و ساخت سرویس بهداشتی میثاق در منطقه ۱۶ و نیز احداث کلانتری مدائن در منطقه ۸، دیگر پروژه‌های این بسته بودند.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ در این مراسم با اشاره به تحولات عمرانی منطقه گفت: طی حدود ۱۵ ماه گذشته، منطقه ۲۱ شاهد اجرای پروژه‌های متعدد بوده و امروز بسیاری از محلات به‌طور هم‌زمان درگیر فعالیت‌های عمرانی هستند. پیگیری مستمر پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مدیریتی، زمینه‌ساز این روند شده است.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه مطالبات مردمی افزود: آمار پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ از آذرماه ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که بیانگر ارتقای سطح خدمات شهری و پاسخگویی بهتر به شهروندان است.

شهردار منطقه ۲۱ تهران با بیان اینکه امروز هفت پروژه در این منطقه افتتاح می‌شود، تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل احداث پنج معبر جدید به طول بیش از ۲۳۰۰ متر است که در مجموع حدود ۳۰ هزار مترمربع سطح سواره‌رو و نزدیک به ۶۷۰۰ مترمربع پیاده‌رو را در بر می‌گیرد و برای اجرای آن‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

امیدیان همچنین از توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه خبر داد و گفت: فاز جدید درمانگاه منطقه با زیربنای تقریبی ۱۳۰۰ مترمربع در سه طبقه به بهره‌برداری رسید که خدمات تشخیصی آن به‌طور کامل پیش‌بینی شده است. قرائت‌خانه یاس نیز با زیربنای ۷۵۰ مترمربع و کاربری فرهنگی و کتابخانه‌ای، به‌عنوان فضایی برای فعالیت‌های فرهنگی در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته ۳۳ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و شش خط اتوبوسرانی منطقه به‌طور کامل بازسازی شده‌اند. همچنین در قالب طرح «من شهردارم»، ۷۵ پروژه محله‌محور با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در سطح منطقه اجرا و افتتاح شده است.