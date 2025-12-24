  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

اپل مجبور به مجاز کردن فروشگاه های اپ طرف ثالث در برزیل شد

اپل به عنوان بخشی از فرایند تسویه با رگولاتور آنتی تراست برزیل (CADE)، به فروشگاه های اپلیکیشن طرف ثالث و روش های پرداخت جایگزین در پلتفرم iOS دراین کشور اجازه فعالیت می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک این آسیا، این توافقنامه تحقیق سه ساله‌ای را پایان می‌دهد که پس از شکایت MercadoLibre، یک شرکت تجارت الکترونیک مستقر در اروگوئه که در سراسر آمریکای لاتین فعالیت می‌کند، آغاز شده بود. این شرکت از محدودیت‌های اپل بر کالاهای دیجیتال و خرید در اپ شکایت داشت.

پنل داخلی CADE پیشنهاد اپل را تأیید کرد که شرکت آمریکایی را ملزم می‌کند لینک به وب سایت‌های خارجی برای تراکنش‌های مالی را مجاز کند.

اپل ۱۰۵ روز فرصت دارد تا این تغییرات را اجرا کند و پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین جدید برای توسعه‌دهندگان، باید به مدت سه سال به آن‌ها پایبند باشد. همچنین ناظر آنتی تراست برزیل اعلام کرد اگر اپل از این شرایط تخطی کند با جریمه ای معادل ۲۷.۱ میلیون دلار روبرو خواهد بود.

