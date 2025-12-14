اپل و گوگل از یک شکاف امنیتی بی خبر بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، گوگل چهارشنبه هفته گذشته وصله هایی برای چند باگ امنیتی در مرورگر کروم ارائه و اعلام کرد قبل از آنکه شرکت بتواند یکی از آنها را وصله کند، هکرها از شکاف مذکور سواستفاده کرده اند.

جالب آنکه این غول فناوری آمریکایی جزئیات بیشتری از رویداد را منتشر نکرد. اما گوگل روز جمعه صفحه پشتیبانی خود را به روز رسانی و اعلام کرد باگ مذکور توسط تیم مهندسی امنیتی اپل و گروه تحلیل تهدید گوگل که محققان این بخش‌ها در درجه اول هکرهای دولتی و سازندگان باج افزار را ردیابی می‌کنند، کشف شده است.

این امر نشان می‌دهد کمپین هکری احتمالاً توسط هکرهای دولتی انجام شده است.

در آن زمان اپل نیز بروز رسانی امنیتی برای محصولات پرچمدار خود از جمله آیفون، آی پد، رایانه‌های مک، ویژن پرو، اپل تی وی، اپل واچ و مرورکر زافاری ارائه کرد. براساس گزارش‌ها اپل دو باگ امنیتی را ترمیم کرده و می‌داند این شکاف احتمالاً در یک حمله بسیار پیشرفته سایبری علیه افراد هدفگیری شده به طور خاص و قبل از ارائه iOS۲۶ مورد سواستفاده قرار گرفته است.

لحن بیانیه اپل مانند همیشه است و اعلام کرده می‌داند برخی از مشتریان و کاربران آن با استفاده از یک شکاف روز صفر هدف حمله قرار گرفته اند. این بدان معناست که شرکت در زمان سواستفاده از شکاف، از آن بی خبر بوده است.

بیشتر اوقات در موارد مشابه هکرهای دولتی از ابزارهای هک و بدافزار ساخت شرکت‌هایی مانند NSO یا پاراگون سولوشن برای هدف گرفتن خبرنگاران، مخالفان و غیره استفاده می‌کنند.