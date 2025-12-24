به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، تفاهم نامه همکاری برگزاری سومین جایزه ملی ثریا، میان حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد.

بنابراین گزارش در راستای اجرای ماده ۸ آیین‌نامه‌ی «تسهیل جذب دانشجویان بین المللی» مصوب هیئت وزیران و با عنایت به لزوم ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی در حوزه جذب و پذیرش دانشجوی بین الملل، تفاهم نامه بین سازمان امور دانشجویان میان سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران به امضا رسید.

لازم به ذکر است سومین دوره جایزه ملی ثریا بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.