امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان امور دانشجویان و دانشگاه علم و صنعت

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه علم و صنعت به منظور برگزاری سومین جایزه ملی ثریا به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، تفاهم نامه همکاری برگزاری سومین جایزه ملی ثریا، میان حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد.

بنابراین گزارش در راستای اجرای ماده ۸ آیین‌نامه‌ی «تسهیل جذب دانشجویان بین المللی» مصوب هیئت وزیران و با عنایت به لزوم ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی در حوزه جذب و پذیرش دانشجوی بین الملل، تفاهم نامه بین سازمان امور دانشجویان میان سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جایزه ملی ثریا و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران به امضا رسید.

لازم به ذکر است سومین دوره جایزه ملی ثریا بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

