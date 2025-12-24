سرپرست جدید مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد هادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور طی صدور حکمی، ضمن پذیرش استعفای آرزو نجفیان رئیس پیشین مرکز امور بین الملل دانشگاه، محسن دیانت را بعنوان سرپرست جدید این مرکز منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب اینچنین آمده است:

اهتمام برای گسترش ارتباطات بین‌المللی دانشگاه با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه، ایجاد فضای تعامل فرهنگی و آموزشی دانشجویان در سطح بین‌الملل، توسعه کرسی‌های زبان فارسی و اسلام‌شناسی، ارتقا جایگاه دانشگاه در عرصه تعاملات علمی بین‌المللی، ارتقا کیفیت آموزشی دانشجویان مرکز بین الملل، ارتقای دیپلماسی علمی و فناوری، انتظام بخشی اداری و آموزشی و بهبود روش‌های جذب و تحصیل دانشجویان اتباع و بین الملل مطابق مقررات مربوطه، بخشی از مأموریت‌های جناب عالی است.

محسن دیانت، عضو علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور است که پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مراکز تهران غرب، زابل، بین الملل قشم و معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی را به عهده داشتند.

گفتنی است امین ناجی با صدور پیام جداگانه‌ای از زحمات آرزو نجفیان رئیس پیشین مرکز امور بین الملل تقدیر نمود.