به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین روزبه در دیدار و گفتوگو با «رولیان شاه سومیرات» سفیر اندونزی در تهران که صبح امروز، سوم دیماه ۱۴۰۴، در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد، با خیرمقدم به سفیر اندونزی و تبریک آغاز مأموریت وی در تهران، روابط ایران و اندونزی را روابطی عمیق، دوستانه و برادرانه توصیف کرد.
وی با اشاره به پیام معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، گفت: سلام و تأکید معاون رئیسجمهور را به سفیر اندونزی ابلاغ میکنم؛ ایشان تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشور دوست و برادر اندونزی در حوزه علم و فناوری هیچ محدودیتی قائل نیست و این همکاریها میتواند در بالاترین سطح توسعه یابد.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت اندونزی بهدلیل حوادث اخیر طبیعی در این کشور، افزود: ایران در غمها و شادیهای دوستان خود شریک است و جانباختن تعدادی از شهروندان اندونزیایی در جریان سیل اخیر را به دولت و ملت اندونزی تسلیت میگوید.
روزبه با اشاره به جایگاه دو کشور در مناطق جغرافیایی متفاوت اما اثرگذار، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از یک زیستبوم فعال و پیشرو در حوزه علم و فناوری در منطقه غرب آسیا، توانسته است به یکی از کشورهای پیشتاز این حوزه تبدیل شود. این زیستبوم پویا، متکی بر توان جوانان و شرکتهای دانشبنیان، نقش مؤثری در خنثیسازی تحریمها و پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه زیستبوم علم و فناوری ایران متشکل از نزدیک به ۱۲ هزار شرکت دانشبنیان است، گفت: این شرکتها عمدتاً توسط نیروهای جوان، متخصص و خلاق اداره میشوند و امروز علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، به دنبال توسعه همکاریهای فرامرزی و بینالمللی با کشورهای دوست از جمله اندونزی هستند.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با اشاره به سیاست خارجی دولت، خاطرنشان کرد: در دولت جدید، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و دوستان منطقهای از جمله اندونزی، بهعنوان یک محور اساسی سیاست خارجی تعریف شده است. اندونزی در این نگاه جایگاهی ویژه دارد و اراده سیاسی لازم برای تعمیق همکاریها میان دو کشور کاملاً وجود دارد.
وی با اشاره به پیشرفتهای اندونزی در سالهای اخیر و نقش این کشور در مجامع منطقهای و بینالمللی، افزود: عضویت فعال اندونزی در آسهآن و گروه ۲۰، نشاندهنده افزایش قدرت ملی و نقشآفرینی این کشور در جنوب شرق آسیاست و این ظرفیت میتواند زمینهساز همکاریهای راهبردی عمیقتری میان تهران و جاکارتا باشد.
روزبه با تأکید بر اینکه آینده روابط کشورها در بستر فناوری و نوآوری ساخته میشود، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد همکاریهای علمی و فناورانه خود با اندونزی را در حوزههای اولویتدار توسعه دهد. ما زمینههای متعددی برای همکاری داریم که میتوان با تمرکز بر آنها، به نتایج عملی و مشترک دست یافت.
وی حوزه سلامت را یکی از مهمترین محورهای همکاری دانست و اظهار کرد: ایران امروز در حوزه پزشکی و سلامت در زمره کشورهای پیشرو جهان قرار دارد؛ از جمله در درمان ناباروری که جزو کشورهای برتر دنیا هستیم. آمادگی کامل برای انتقال فناوری، تولید مشترک، اجرای پروژههای مشترک و حتی راهاندازی مرکز مشترک درمان ناباروری ایران و اندونزی وجود دارد.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، کشاورزی را دومین محور مهم همکاری برشمرد و گفت: هم ایران و هم اندونزی در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه کشاورزی و فناوریهای مرتبط داشتهاند. بذرهای اصلاحشده، فناوریهای سازگار با اقلیم و صنایع کشاورزی میتواند محور توسعه همکاریهای فناورانه دو کشور قرار گیرد.
وی همچنین به ظرفیتهای ایران در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که دارای سکوی ملی هوش مصنوعی است و از نظر نیروی انسانی متخصص، جایگاه برجستهای در این حوزه دارد. آمادگی داریم همکاریهای دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی دو کشور را در حوزه هوش مصنوعی بدون هیچ محدودیتی توسعه دهیم.
روزبه با اشاره به سابقه همکاریهای علمی و پژوهشی مشترک میان دو کشور، تصریح کرد: پروژههای تحقیقاتی مشترک گذشته، بستر مناسبی برای تداوم و گسترش همکاریهاست و ایران آمادگی دارد این مسیر را با تعریف پروژههای جدید و کاربردی ادامه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت رفتوآمد هیئتها و مقامات علمی و فناورانه دو کشور تأکید کرد و گفت: آمادگی کامل برای میزبانی از مقامات ارشد علم و فناوری اندونزی در تهران وجود دارد و متقابلاً از دعوت برای سفر به اندونزی استقبال میکنیم. همچنین برنامهریزی برای سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به جاکارتا در صورت طی مراحل رسمی، در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با اشاره به نقش خانه نوآوری و فناوری ایران در اندونزی، خاطرنشان کرد: این مرکز صرفاً یک فضای نمادین نیست، بلکه مأموریت دارد بهعنوان یک پایگاه عملیاتی برای توسعه همکاریهای فناورانه، تجاریسازی فناوری و ارتباط مستقیم زیستبومهای نوآوری دو کشور عمل کند و پیشنهادهای مطرحشده از سوی سفیر اندونزی بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر تبادل تقویم رویدادهای علمی و فناورانه و ایجاد بسترهای ارتباطی مشترک، گفت: سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی آماده است این همکاریها را بهصورت عملیاتی اجرا کرده و زمینه برگزاری کارگاهها، رویدادها و پروژههای مشترک را در کوتاهترین زمان فراهم کند.
