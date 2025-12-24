به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، قابل وصول نبود، چرا که ۷۰ درصد از مواردی که در این لایحه آمده به طرح احکام و الزامات بودجه استناد شده، در حالی که هنوز شورای نگهبان در مورد این طرح اظهارنظر نکرده و این موضوع نهایی و ابلاغ نشده است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این برخی از مواردی که در بودجه آمده بود شفاف نبود، نظیر اینکه عدد مشخصی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیامده، البته شنیده شده ۱۲ درصد مطرح است.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در مورد معافیت‌ها نیز شفافیت وجود ندارد و مستندات با مواردی که دولت تقدیم کرده، مغایرت دارد و موضوع یارانه‌ها نیز شفافیت ندارد.