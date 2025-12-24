ساعت کاری ساتنا و چکاوک کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تغییر ساعات کاری بانک‌ها و ادارات، ساعات ارائه خدمت دو سامانه «چکاوک» و «ساتنا» تغییر یافته است.

بر این اساس، از روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، پایان زمان واگذاری چک‌های عادی در سامانه چکاوک ساعت ۱۰ صبح و پایان زمان واگذاری چک‌های رمزدار ساعت ۱۱ صبح خواهد بود.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، از همین تاریخ، پایان زمان پذیرش دستور پرداخت‌های بین مشتری در سامانه ساتنا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شده است.