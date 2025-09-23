  1. اقتصاد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

تغییر ساعات کاری ساتنا و چکاوک از اول مهرماه+جزئیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای از اول مهرماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی ساعات کاری دو سامانه مهم بانکی کشور، ساتنا و چکاوک را تغییر داد.

بر اساس این دستور، ساعات کاری سامانه ساتنا (پردازش دستور پرداخت‌های بین‌بانکی و بین‌مشتری) در تمامی بانک‌ها از ۷:۰۰ صبح تا ۱۴:۳۰ (بین مشتری) و ۱۵ (بین بانکی) تعیین شده است.

همچنین ساعات کاری سامانه چکاوک به شرح زیر خواهد بود:

پایان واگذاری چک‌های عادی: ۱۱:۰۰ صبح و پایان تعیین وضعیت ۱۴:۳۰

پایان واگذاری چک‌های رمزدار: ۱۲:۰۰ ظهر و پایان تعیین وضعیت ۱۳:۴۵

این تغییرات با هدف تسهیل پردازش تراکنش‌های بزرگ و مدیریت متمرکز عملیات بانکی در سراسر کشور صورت گرفته است.

فاطمه صفری دهکردی

