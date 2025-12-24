به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله تبصره ۲ ماده (۲۶)( مأخذ) و جز های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.