سهم مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی مشخص شد

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله تبصره ۲ ماده (۲۶)( مأخذ) و جز های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله تبصره ۲ ماده (۲۶)( مأخذ) و جز های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

فاطمه صفری دهکردی

