سه کانال جدید حمایت معیشتی برای مردم در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت رویکرد خود در توزیع حمایت‌های معیشتی را متحول کرده و سه سازوکار اصلی را برای تزریق مستقیم منابع به دست مصرف‌کنندگان نهایی (انتهای زنجیره) در نظر گرفته است؛ این امر می‌تواند به معنای دریافت سه نوع یارانه جدید توسط خانوارها در سال آینده باشد.

این تغییر تمرکز از مرحله تولید به مصرف نهایی، از طریق منابع زیر عملیاتی خواهد شد:

۱. یارانه مبتنی بر اصلاح نرخ بنزین وارداتی: ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اولین منبع، از محل افزایش قیمت و عرضه بنزین وارداتی با نرخ غیر یارانه‌ای تأمین می‌شود.

۲. تخصیص از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی: دومین کانال حمایتی با مبلغ ۵۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مستقیماً از محل آزادسازی نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) نشأت می‌گیرد و دولت تأکید کرده که این مبلغ به‌طور کامل به حمایت معیشتی مردم اختصاص خواهد یافت.

۳. یارانه نان مستقیم به مصرف‌کننده: سومین منبع با اعتبار ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، برای جایگزینی یارانه‌های آرد و نان در ابتدای زنجیره، با هدف پرداخت مستقیم یارانه نان به ذی‌نفع نهایی در نظر گرفته شده است.

به طور خلاصه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حکایت از یک گذار اساسی در نحوه اعطای یارانه‌ها دارد و دولت قصد دارد حمایت‌های خود را از طریق این سه مسیر مشخص، با تمرکز بر مصرف‌کننده نهایی، اعمال نماید.