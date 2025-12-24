نتانیاهو محکوم به شکست است؛ رویای دشمنان تعبیر نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مهم‌ترین موضوع کشور، مسائل اقتصادی است. دشمنان نظاره‌گرند که ما چگونه از این پیچ تند مشکلات اقتصادی عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همه باور داریم که شرایط زندگی برای قشر عظیمی از مردم سخت و گاه غیرقابل تحمل شده است. سرفصل‌های این مشکلات را همه می‌دانیم و من آن را در یک جمله خلاصه می‌کنم: ناترازی در دخل و خرج مردم و وظیفه ذاتی دولت‌ها ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای پزشکیان! جنابعالی در نوک پیکان مسئولیت در حل مشکلات مردم قرار دارید. مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت جنابعالی، موفقیت همه ماست و اخیراً نیز تأکید کردند که از رئیس‌جمهور حمایت کنید. حمایت از شما و فعالیت‌هایتان را تکلیف شرعی خود می‌دانیم.

متکی افزود: آقای رئیس جمهور فرمودید نهاد ریاست جمهوری را می‌توان با ۴۰۰ نفر اداره کرد، در حالی که اکنون چهار هزار نیرو داریم. این اشاره ظریف به حکمرانی پرعائله‌ای است که پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر دولتی دارد. در ۳۰ سال گذشته همه بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت تأکید کردند؛، اما دولت‌ها حجیم‌تر، پرهزینه‌تر، تنبل‌تر و ناکارآمدتر شده‌اند.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان،! رفتار اجتماعی شما نشان می‌دهد که ریسک‌پذیر و در عین حال جراحی حاذق هستید. شجاعانه به تکلیف خود قیام کنید و در اجرای برنامه هفتم، تومور بدخیم چسبیده به کالبد کشورداری را جراحی و دولت را کوچک کنید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: به برنامه خود در زمان رأی اعتماد در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد عمل کنید. من در سالگرد وزارت جنابعالی، به‌عنوان نماینده مردم، سوال خواهم کرد که چه درصدی از اقتصاد، که در ۴۶ سال گذشته در اسارت دولت بوده، خصوصی‌سازی شده است.

وی در ادامه، گفت: ضمن تقدیر از دیپلماسی موفق در برخورد با فتنه سه کشور اروپایی برای بازی «اسنپ‌بک» و همراه کردن دو عضو دائم شورای امنیت و برخی اعضای غیر دائم، به دیپلمات‌ها تذکر می‌دهم که در اظهارات خود در موضوعات حساس، مانند مذاکره با آمریکا، دقت کنند. مطابق رهنمود مقام معظم رهبری، هیچ مذاکره‌ای با آمریکای متجاوز نداریم.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از اظهارات مسئولین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در محکومیت رویکرد امارات و حامیان وی درباره جزایر سه‌گانه ایران حمایت می‌کنیم و به امارات و حامیانش متذکر می‌شویم که آمریکا و انگلیس، با وجود بازی‌ها و مانورهای سیاسی، موفق به شکست ایران مقاوم نخواهند شد.

متکی افزود: نتانیاهو، به دلیل شکست رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران اسلامی، نگران آینده خود است و با ترغیب ترامپ و بهره‌گیری از پرونده‌های ساخته‌شده علیه خود، بار دیگر با بحران‌سازی تلاش می‌کند نگرانی خود را کاهش دهد، اما وی محکوم به شکست است و مطمئن باشند که رهبری و مسئولین ایران، با تدبیر و همدلی، از شرایط دشوار و پیچ تند اقتصادی عبور خواهند کرد و رؤیای دشمنان تعبیر نخواهد شد.