رسوایی امنیتی در دفتر نتانیاهو با بکارگیری سخنگویان بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اقدام دفتر نتانیاهو در بکارگیری سخنگویان بدون مجوز، موجی از انتقادها و نگرانیهای امنیتی را در سرزمینهای اشغالی برانگیخته است.
طبق اعلام شبکه «کان»، به دلیل حساسیت موضوع، برای هر یک از این افراد محافظ شخصی دائمی تعیین شده که آنان را در دفتر نتانیاهو و حتی در راهروها و هنگام استفاده از رایانهها تحت نظر داشت؛ تا جایی که این مراقبتها به همراهی آنان حتی در مسیر رفتن به سرویسهای بهداشتی کشیده شد.
شبکه «کان» افزود که تاییدیه امنیتی این افراد ماهها پس از شروع به کار و به صورت «عطف به ماسبق» صادر شده است که این مساله نشاندهنده بینظمی و ضعف شدید در ساختار امنیتی دفتر نتانیاهو است.
بر اساس این گزارش، این رسوایی در حالی رخ میدهد که زیو اغمون، که اخیراً به عنوان سخنگوی سیاسی رسمی نتانیاهو، منصوب شده است، در این روند نقش داشته است. انتظار میرود او بهزودی به جای «تساحی براورمن» ریاست دفتر نتانیاهو را نیز بر عهده گیرد.
در رویدادی جداگانه، «شبکه ۱۲»، رژیم اسرائیل مدعی شد که یک شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این فرد که به عنوان نیروی خدماتی و تعمیرات در دفتر رئیس ستاد کل ارتش در مقر «کریاه» در تل آویو فعالیت می کرده، به تصویربرداری از منزل «نفتالی بنت» نخست وزیر سابق این رژیم اقدام میکرده است.
