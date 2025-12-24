اجرای ۸ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در روستای تیمورآباد هامون

امین عدیلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای ۸ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر روستای تیمورآباد خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: امسال در ۸ روستای شهرستان هامون بیش از ۲۸ هزار مترمربع آسفالت و ۴۵۰۰ مترمربع کفسازی اجرا میشود.
عدیلی ابراز داشت: با اجرای این پروژهها، ضریب برخورداری روستاهای هامون از آسفالت به ۵۴ درصد میرسد.
وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقای زیرساختهای روستایی، تسهیل رفتوآمد ساکنان و افزایش کیفیت زندگی در مناطق محروم انجام میشود و بنیاد مسکن با اولویتبخشی به مناطق کمبرخوردار، تلاش دارد عدالت عمرانی را در سطح استان گسترش دهد.
نظر شما