اجرای ۸ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در روستای تیمورآباد هامون

هامون - هشت هزار مترمربع از معابر روستای تیمورآباد شهرستان هامون زیرسازی و آسفالت شد.

امین عدیلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای ۸ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر روستای تیمورآباد خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: امسال در ۸ روستای شهرستان هامون بیش از ۲۸ هزار مترمربع آسفالت و ۴۵۰۰ مترمربع کفسازی اجرا می‌شود.

عدیلی ابراز داشت: با اجرای این پروژه‌ها، ضریب برخورداری روستاهای هامون از آسفالت به ۵۴ درصد می‌رسد.

وی افزود: این اقدامات در راستای ارتقای زیرساخت‌های روستایی، تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و افزایش کیفیت زندگی در مناطق محروم انجام می‌شود و بنیاد مسکن با اولویت‌بخشی به مناطق کم‌برخوردار، تلاش دارد عدالت عمرانی را در سطح استان گسترش دهد.

