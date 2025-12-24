  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

عدیلی: پروژه ۱۰۶۰ واحدی نهضت مسکن سراوان به مرز ۶۵ درصد پیشرفت رسید

زاهدان - مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طرح ۱۰۶۰ واحدی سراوان با عبور از مرز ۶۵ درصد پیشرفت، به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن در منطقه تبدیل شده است.

امین عدیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروژه ۱۰۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن سراوان یکی از محوری‌ترین اقدامات بنیاد مسکن برای پاسخ به نیاز انباشته‌شده مردم این شهر است.

وی تأکید کرد: رشد جمعیت و افزایش تقاضای واقعی مسکن، اجرای طرح‌های بزرگ و هدفمند را ضروری کرده و این پروژه دقیقاً در همین مسیر تعریف شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان درباره آخرین وضعیت اجرایی پروژه توضیح داد: بر اساس گزارش‌های فنی، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح به ۶۵ درصد رسیده و در برخی بلوک‌ها عملیات اجرایی تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. این روند نشان‌دهنده شتاب مناسب پروژه در ماه‌های اخیر است.

