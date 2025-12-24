عدیلی: پروژه ۱۰۶۰ واحدی نهضت مسکن سراوان به مرز ۶۵ درصد پیشرفت رسید

امین عدیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروژه ۱۰۶۰ واحدی نهضت ملی مسکن سراوان یکی از محوریترین اقدامات بنیاد مسکن برای پاسخ به نیاز انباشتهشده مردم این شهر است.
وی تأکید کرد: رشد جمعیت و افزایش تقاضای واقعی مسکن، اجرای طرحهای بزرگ و هدفمند را ضروری کرده و این پروژه دقیقاً در همین مسیر تعریف شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان درباره آخرین وضعیت اجرایی پروژه توضیح داد: بر اساس گزارشهای فنی، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح به ۶۵ درصد رسیده و در برخی بلوکها عملیات اجرایی تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. این روند نشاندهنده شتاب مناسب پروژه در ماههای اخیر است.
