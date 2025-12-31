ساخت ۲۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در میرجاوه

امین عدیلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده طرحهای محرومیتزدایی و ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد با محوریت شهرستان مرزی میرجاوه خبر داد و گفت: بنیاد مسکن با رویکردی عدالتمحور، تأمین سرپناه ایمن برای محرومان را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در استان دنبال میکند.
وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در میرجاوه افزود: در این شهرستان، احداث واحدهای مسکونی در قالب دو فاز ۵۲ واحدی در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با هدف خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی با جدیت در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از ساخت بیش از ۲۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در میرجاوه خبر داد و تصریح کرد: این واحدها با استفاده از تسهیلات حمایتی بدون بهره ۴۰۰ میلیون تومانی در حال احداث است که نقش مهمی در بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای کمبرخوردار ایفا میکند.
عدیلی در پایان با تأکید بر گستره فعالیتهای بنیاد مسکن در سطح استان خاطرنشان کرد: پروژههای ساخت مسکن محرومان در سراسر سیستان و بلوچستان بهصورت فعال در حال اجراست و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مجموعاً ۱۰۰۲ واحد مسکن ویژه محرومان تا پایان سال عمرانی به بهرهبرداری رسیده و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
