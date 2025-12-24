معتمدیان: ناوگان اتوبوسهای تهران با کسری قابل توجهی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در خصوص توسعه مترو تهران و حومه گفت: جلسات هفتگی مرتب در حال برگزاری است و انشاءالله با تأمین اعتبار و استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها از جمله شهرداریها، پیگیریها ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: هفته گذشته با شهرداران ۱۶ شهرداری که در مسیر عبور قطارها یا قطارهای عمومی قرار دارند، جلساتی برگزار شد.
معتمدیان عنوان کرد: با توجه به مصوبهای که در سال ۱۳۹۹ داشتهایم در جهت تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی، خوشبختانه در این دوره پیگیری شد و یکی دو هفته گذشته از طریق سازمان امور استخدامی ابلاغ شد به سازمان، در واقع شرکت راهآهن تا بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت دولت، این شرکت را نیز داشته باشیم تا راهبری بحث قطار عمومی در استان تهران که یک موضوع مغفول مانده بود، انجام شود.
وی بیان کرد: چشمانداز این برنامه این است که بتوانیم سالانه ۱۶۰ میلیون نفر را از طریق زمانبندیها جابجا کنیم و حرکت در مقطع کوتاهمدت که مشخص شده است، انشاءالله قبل از پایان دولت انجام شود.
معتمدیان گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گذشته، گاهی در استان تهران و شهر تهران مردم برای مراجعه به پناهگاهها و هشدارهایی که باید عمومی داده میشد، دچار مشکل بودند؛ آیا اگر احیاناً خداینکرده اتفاقی مشابه بیفتد، اکنون شرایط چگونه است و مردم این امکانات را دارند؟
وی افزود: بخش امکانات و ظرفیتهای موجود، از جمله مترو، باید مورد استفاده قرار گیرد و الزاماتی است که شورای پدافند غیرعامل جلسات متعددی برای آن داشته است.
استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جبران کسری ۹۰۰۰ اتوبوس پایتخت اظهار کرد: شورای شهر تهران و شهرداری تهران برنامههایی در این زمینه دارند تا آمادگی لازم ایجاد شود. وی ادامه داد: در این چند ماه گذشته سال ۱۴۰۴، دستگاههای جدید به ناوگان تهران اضافه شده است؛ اکنون ۳۲۰۰ دستگاه فعال است و کسری قابل توجهی وجود دارد.
معتمدیان عنوان کرد: امروز هم در دولت، معاونت عمرانی وزیر محترم کشور گزارشی از اقدامات دولت در دولت چهاردهم در بحث کمک به خرید واگنهای مترو، اتوبوسها و زیرساختها ارائه داد. وی بیان کرد: تهران یکی از اولویتهایی است که مورد توجه ما است و تلاش میکنیم از طریق وزارت کشور نیازمندیها را تأمین کنیم.
معتمدیان گفت: نظر شخصی این است که با حمایتی که دولت و شهرداری انجام میدهند، زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود تا قطعاً سرعت انجام پروژهها افزایش یابد. وی افزود: در رابطه با بحث تناسبی شدن انتخابات نیز اقدامات لازم در دستور کار است.
