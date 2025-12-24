به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در نشست با اعضای شورای معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سمپاد، این مدارس را فرصتی ارزشمند برای آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت تقویت انسجام، ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌های درسی و توجه بیشتر به نقش تربیتی مدارس تأکید کرد.

وی در ادامه خواستار گفت‌وگو و تعامل مستمر با مدیران و معاونان مدارس، به‌ویژه در دوره متوسطه دوم، برای بهبود اجرای برنامه‌های آموزشی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش بر تقویت نظارت سازنده، پشتیبانی از نیروی انسانی، تأمین مربی برای تمامی مدارس سمپاد و هم‌افزایی میان سطوح مدیریتی تأکید کرد و گفت: مدارس استعدادهای درخشان، در کنار مدارس استثنایی، از سرمایه‌های مهم نظام آموزشی کشور هستند و حفظ و ارتقای جایگاه آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

کاظمی با اشاره به تحولات مثبت صورت‌گرفته در سمپاد، بر حمایت وزارت آموزش‌وپرورش از مسیر توسعه‌ای این سازمان تأکید کرد و خواستار تداوم بازنگری هوشمندانه در فرآیندها، تکمیل نقاط قابل بهبود و گسترش رویدادها و کارسوق‌های سمپاد در متن مدارس شد.

در ادامه این نشست، الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گزارشی از مهم‌ترین دستاوردهای سمپاد در دوره اخیر ارائه کرد.

وی از افزایش ۲۰۰ درصدی متقاضیان شرکت در جشنواره جوان خوارزمی نسبت به دوره پیش از حضور خود در سمپاد خبر داد و گفت: در سال جاری، بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز سمپادی حداقل در یکی از برنامه‌های فراگیر سازمان مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده گسترش دامنه اثرگذاری فعالیت‌های سمپاد است.

رئیس سازمان سمپاد به اصلاح فرآیند آزمون ورودی و کاهش موانع دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم اشاره کرد و تصریح کرد: طراحی سوالات خلاقانه و ناظر بر هوش کلامی، عددی، منطقی، تصویری و فضایی، فرصت برابری برای شناسایی استعدادها در مناطق مختلف کشور فراهم کرده است. همچنین، تعداد دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که از معافیت کامل شهریه برخوردار شده‌اند، از ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به بیش از ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است.

در ادامه این نشست با ارائه گزارشی از تحولات مدیریتی، بر تقویت ارتباط مستقیم ستاد با مدارس و کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا تأکید شد.