به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به نیازسنجیهای صورت گرفته و بررسیهای انجام شده، این میزان اعتبار به منظور اجرا یا تکمیل پروژههای راهداری هزینه شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر یادآور شد: در صورت تخصیص به موقع این اعتبارات، امید میرود شاهد ارتقا شاخصهای راهداری و رضایتمندی بیشتر کاربران جادهای خصوصاً شهرستانهای جنوبی استان باشیم.
وی گفت: در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، تفاهمنامه تخصیص اعتبار به پروژههای راهداری استان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تحویل داده شد.
