به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در حاشیه بازدید استاندار از پروژه‌های راهداری در بخش کاکی شهرستان دشتی افزود: قطعه سوم و نهایی تعریض و بهسازی محور «گزدراز-شیخیان» به طول ۲ کیلومتر تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رستمی افزود: آبنمای «کاکی- شیخیان» و راه دسترسی «آبنما به شیخیان» نیز به طول ۲.۱ کیلومتر تا آذرماه آسفالت و آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به آسفالت پنج کیلومتر از محور «شنبه-ناصری» اظهار داشت: درصورت تامین اعتبار، تعریض و بهسازی ۱۰ کیلومتر باقی مانده این مسیر نیز تا آخر امسال تکمیل و این جاده به راه اصلی ارتقا می‌یابد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه، ضمن تسهیل جابجایی اهالی بخش شنبه خصوصاً در زمینه انتقال محصولات کشاورزی و تردد عشایر، موجب کاهش فاصله شهرستان جم تا مرکز استان نیز خواهد شد.

وی با تشکر از حمایت‌های استاندار، نماینده مجلس و فرماندار شهرستان درخصوص پیشبرد پروژه‌های راهداری، بیان کرد: همچنین بهسازی راه دسترسی «شیخیان به روستاهای مسیله» در بخش کاکی و آسفالت راه روستایی «بن بید» در بخش شنبه شهرستان دشتی در برنامه‌های سالجاری این اداره کل است.

استاندار بوشهر نیز در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه راهداری و پیمانکاران پروژه‌ها، بر تسریع در روند اجرای عملیات و رعایت استانداردهای فنی تأکید کرد.

ارسلان زارع با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه شبکه حمل‌ونقل جنوب استان افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در تسهیل تردد روستاییان، افزایش ایمنی عبور و مرور و تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه خواهد داشت.