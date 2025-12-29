فیاضی: افزایش مالیات و فاصله حقوق با تورم از ایرادات بودجه ۱۴۰۵ است

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از کلیات و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این لایحه را از منظر اقتصادی و اجتماعی «کاملاً غیرمنطقی و نگران‌کننده» توصیف کرد و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح جدی از سوی مجلس، تبعات گسترده‌ای برای معیشت مردم به دنبال خواهد داشت.

فیاضی با اشاره به پیش‌بینی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در لایحه بودجه سال آینده، گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با کاهش قدرت خرید، تورم مزمن و فشارهای معیشتی روبروست، عملاً یک فشار مضاعف بر دوش مردم وارد می‌کند. این نوع مالیات، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، آثار تورمی مستقیم دارد و موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد دوگانه دولت در تنظیم منابع و مصارف بودجه، افزود: در بررسی منابع بودجه مشاهده می‌کنیم که بسیاری از ارقام و برآوردها بر اساس تورم حدود ۵۰ درصدی تنظیم شده است، اما در بخش هزینه‌ها و به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت، افزایش حقوق‌ها در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که لایحه بودجه فاقد منطق اقتصادی منسجم است و با واقعیت‌های معیشتی جامعه همخوانی ندارد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات قانونی، تصریح کرد: ما در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت داریم که حقوق و مزایای کارکنان باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. وقتی تورم واقعی در جامعه ۴۰ تا ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه‌تنها جبران‌کننده نیست، بلکه شکاف درآمد و هزینه خانوار را عمیق‌تر می‌کند.

فیاضی با اشاره به وضعیت خط فقر در کشور گفت: امروز بر اساس برخی برآوردها، خط فقر در تهران به حدود ۳۶ میلیون تومان رسیده و در سایر استان‌ها نیز اگرچه ممکن است رقم متفاوت باشد، اما میانگین کشوری آن به‌شدت نگران‌کننده است. با توجه به سیاست‌های انقباضی بودجه و عدم تطابق حقوق‌ها با نرخ تورم، سال آینده وضعیت معیشتی مردم از آنچه امروز هست نیز بدتر می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک بودجه انقباضی است و مجلس باید اصلاحات اساسی و جدی در آن اعمال کند تا کشور با مشکلات اقتصادی عمیق‌تری روبرو نشود.