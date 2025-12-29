فیاضی: بخش قابل توجهی از املاک دولتی در شمال بلااستفاده مانده است

عبدالوحید فیاضی در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شاخص‌های اقتصادی لایحه بودجه، گفت: عدم تناسب میان نرخ تورم، افزایش حقوق‌ها و مالیات‌ها نشان می‌دهد که این بودجه نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی اشاره به شاخص‌های اقتصادی لایحه بودجه اظهار کرد: در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و تعیین ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت‌های معیشتی مردم ندارد و موجب کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین بودجه‌ای عادلانه و کارشناسی افزود: بودجه مهم‌ترین ابزار اجرایی دولت است و باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از اقشار ضعیف و زیر خط فقر حمایت کند، نه اینکه با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد واقعی خانوارها، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.

نماینده مردم نور و محمودآباد با طرح ابهاماتی درباره مبانی حقوقی لایحه بودجه تصریح کرد: تنظیم بودجه بر اساس قوانینی که هنوز به دولت ابلاغ نشده‌اند، محل سوال است و می‌تواند جایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف کند.

فیاضی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس در رأس امور قرار دارد و این اختیار را دارد که لایحه بودجه را بر اساس منافع عمومی، واقعیت‌های اقتصادی و مطالبات مردم اصلاح و تصویب کند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها بیان کرد: بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، بلااستفاده یا پرهزینه نگهداری می‌شوند؛ در حالی که مولدسازی این اموال می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین منابع را برطرف کند.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به برخی اظهارات درباره عدم تغییر در ترکیب مدیریتی دولت خاطرنشان کرد: استمرار رویکردهای ناکارآمد در مدیریت اجرایی کشور قابل قبول نیست و مجلس در انجام وظایف نظارتی خود با هیچ دستگاهی مماشات نخواهد کرد.