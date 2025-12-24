به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، آئین‌نامه اجرایی ارتقای رتبه‌بندی معلمان تصویب شد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در این باره گفت: آئین‌نامه مربوط به محاسبه سنوات گذشته معلمان که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده بود، در کمیسیون سرمایه انسانی دولت به تصویب رسید.

این مقام مسئول پیش‌تر اعلام کرده بود مصوبه مذکور پس از تأیید نهایی در هیئت دولت، برای اجرا به وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ می‌شود تا معلمان بتوانند از این ظرفیت قانونی برای ارتقای رتبه و جایگاه شغلی خود استفاده کنند.