به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت‌نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا جمعه ۵ دی ماه تمدید شده است و داوطلبان تا پایان امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد و داوطلبان می‌توانند با مطالعه آن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند ‹ب› و ‹چ› ماده ۸۸ و جزء ۲ بند ‹ث› ماده ۹۲ قانون پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مادۀ ۱ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۹.۰۳.۰۸ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و در اجرای سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲.۰۱.۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳.۰۶.۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، به منظور تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در شغل معلمی برگزار می‌شود.

متقاضیان باید علاوه بر کسب حدنصاب لازم در آزمون اختصاصی، دارای شرایط عمومی لازم (گزینش) بوده و نیز موفق به کسب امتیاز لازم در ارزیابی شایستگی معلمی شوند.

فرصت ثبت نام از ۲۵ آذرماه آغاز شده است و با توجه به تمدید صورت گرفته داوطلبان تا ۵ دی ماه فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش آن همزمان با ثبت نام صورت می‌گیرد.

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر می‌شود و کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون در روزهای ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.

آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته دهه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵، اعلام اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت هفته آخر خردادماه ۱۴۰۵ و اعلام نتایج نهایی دهه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

هزینه‌های ثبت نام و نحوه پرداخت آن:

هزینە ثبت نام برای هر گروه آزمایشی در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم، مبلغ چهار میلیون ریال (۴۰۰ هزار تومان) است که پس از پرداخت به صورت جداگانه، شماره سریال اعتباری هر کدام برای داوطلب نمایش داده می‌شود و لازم است داوطلب آن شماره را یادداشت کند.

هزینه ثبت نام و خرید سریال کارت اعتباری، به تعداد گروه‌های آزمایشی به شرح ذیل است:

- یک شماره سریال برای گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی یا علوم انسانی).

- یک شماره سریال برای گروه‌های آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی.

با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) را به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.

شرایط عمومی:

در اجرای ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴.۰۶.۱۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط و ضوابط عمومی در پذیرش دانشجو - معلم به شرح زیر خواهد بود:

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

- التزام عملی به احکام اسلام.

- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.

- داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله.

- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.

- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.

- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ضوابط انتخاب اصلح در پذیرش:

۱. ایثارگری.

۲. حضور در عرصه‌های اجتماعی و مذهبی (راهپیمایی، انتخابات، نماز جمعه و جماعت، مراسمات مذهبی و …)

۳. فعالیت در نهادهای انقلابی.

۴. رعایت حجاب و پوشش کامل و اسلامی برای آقایان و خانمها.

۵. کسب رتبه‌های برتر علمی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی.

۶. داوطلب خدمت در مناطق محروم و شرایط خاص وزارت آموزش و پرورش.

۷. پوشش برتر برای مشاغل امور تربیتی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری دین و زندگی، قرآن.

یادآوری: رعایت شئونات اسلامی و معلمی در طول تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و در تمامی رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش که بر اساس مفاد دفترچه ثبت نام، پذیرش دانشجو - معلم صورت می‌پذیرد، الزامی خواهد بود.

شرایط اختصاصی:

۱) هر فرد شرکت کننده، در صورت قبولی باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ یکی از مدارک زیر را دریافت کنند:

- دیپلم متوسطه نظام جدید آموزشی (نظام ۶-۳-۳)

- گواهینامه دوره پیش دانشگاهی.

- دیپلم متوسطه نظام قدیم.

- مدرک پیش دانشگاهی (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی).

- مدرک کاردانی (برای متقاضیان دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کار و دانش نظام سالی - واحدی یا ترمی - واحدی).

- مدرک سطح یک حوزوی (برای شرکت طلاب فقط در گروه آزمایشی علوم انسانی).

یادآوری ۱: ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت‌های عمومی برای معرفی شدگان به آموزش و پرورش که فاقد مدرک فوق باشند، با دریافت تعهد صورت خواهد گرفت؛ بنابراین لازم است متقاضی در صورت قبولی نهایی، قبل از ثبت نام قطعی، حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ مدرک فوق را اخذ و اصل مدرک را به محل قبولی تحویل دهد؛ در غیر این صورت قبولی وی لغو و مسئولیت آن به عهده متقاضی خواهد بود. قبولی در دی ماه و ثبت نمرات دی ماه برای شهریور جهت اخذ مدرک دیپلم، ملاک عمل نخواهد بود.

یادآوری ۲: بعد از اعلام نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، چنانچه پذیرفته شدگان نهایی فاقد گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی (متقاضیان نظام آموزشی قدیم) یا دیپلم متوسطه دوم (نظام آموزشی جدید) بوده یا پذیرفته شدگان ذکور مشکل نظام وظیفه عمومی داشته باشند، قبولی آنان در آن دانشگاه لغو می‌شود.

۲) بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ مورخ ۱۳۸۳.۰۷.۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم و خراسان دوره سطح یک را گذرانده‌اند یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می‌شوند، منحصراً می‌توانند در گروه آزمایشی علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی، ادامه تحصیل دهند. این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود که توسط مدیریت حوزه‌های علمیه صادر شده است را در اختیار داشته باشند.

۳) به موجب ماده ۱۶ نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳.۰۶.۲۰ و اصلاحیه آن در جلسه ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان؛ ۳۰ سال تمام (مبنا اوّل مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است، یعنی فقط متولدین ۱۳۷۵.۰۷.۰۱ به بعد می‌توانند متقاضی شوند).

یادآوری ۱: محاسبه سن هر متقاضی با توجه به مندرجات اصل شناسنامه‌ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می‌کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد متقاضی به وجود آمده باشد، معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله‌ای، قبولی ایشان لغو خواهد شد.

یادآوری ۲: انجام خدمت سربازی یا سوابق کاری (دولتی و غیردولتی) و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی متقاضی افزوده نمی‌شود.

یادآوری ۳: حداکثر سن ورود به دانشگاه‌های مزبور، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

۴) برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی به استناد بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور (تصویب نامه شماره ۱۳۸۹.۰۴.۲۳-۸۸۳۸۳/۴۴۱۷۸ هیئت دولت) و با توجه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۰۹ با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک‌ها و معیارهای ذیل الزامی است:

- توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

- قدرت بینایی: * قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ۱۰ بیستم) و نداشتن انحراف چشم). یادآوری: پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید ۱۰/۱۰ هرچشم و داشتن دید حداقل ۱۶/۲۰ در دو چشم، الزامی است. * نداشتن هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم. * نداشتن دوربینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هردو چشم. * نداشتن ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هردو قرنیه. * کوررنگی برای رشته‌های آموزش ابتدایی و رشته‌های گروه هنر و رشته‌هایی که شناخت رنگ وطیف نوری در آنها ضروری است، ممنوع بوده و در بقیه رشته‌ها بلامانع است. * نابینایی در یک چشم مانع استخدام است.

- قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی (کم شنوایی متقاضی نباید بیش از ۳۰ دسیبل باشد).

- قد، وزن: * با توجه به مقتضیات هراستان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می‌گیرد. * حداقل قد لازم برای متقاضیان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به متقاضیان ورود به رشته تربیت بدنی

و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است.

- نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام‌ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یا قسمت‌های ظاهری و نمایان بدن.

- نداشتن نقص عضو مشهود و مؤثر در انجام وظایف حرفه‌ای معلمی بر اساس تشخیص پزشک معتمد واجدشرایط.

- نداشتن ابتلا به بیماری‌های مزمن و صعبالعلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی- آسم- نارسایی کلیه- بیماری‌های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری‌های خونی نظیر لوسمی- کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

- سایر موارد: بیماری‌های که بر اساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش مانع انجام وظایف حرفه‌ای باشد.

- احراز سلامت روانی بر اساس نظر روانشناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش دارای نظام روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران).

یادآوری: درصورت بروز مشکل و اعتراض متقاضیان در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار از طریق شورای پزشکی درمانگاه فرهنگیان آموزش و پرورش خواهد بود.

با توجه به مادۀ ۴ آیین نامۀ اجرایی بند «ز» مادۀ ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، درصورت اعتراض مجدد متقاضی، مرحله نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط صرفاً با درنظرگرفتن زمان مقرر برای (مهلت تعیین شده) ارزیابی شایستگی معلمی است (.نظر این شورا قطعی و لازم الاتباع است).

۵) درصورت وجود مجوزهای قانونی برای استخدام، محل صدور حکم استخدام آزمایشی، همان بخش، شهر و استان بومی متقاضی بوده که در زمان انتخاب رشته و در ستون محل خدمت، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج می‌شود.

مسئولیت ساماندهی و به کارگیری، بعد از فراغت ازتحصیل به عهده اداره کل استان سهمیه خدمتی خواهد بود. بر این اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت در طول تحصیل و قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایطی اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین وغیره … ممنوع است.

یادآوری: به موجب رأی شماره ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین خدمت متعهدین خدمت پس از فراغت از تحصیل، با آموزش و پرورش خواهد بود؛ بنابراین، در صورت نیاز نداشتن در محل اعلام شده، اداره کل آموزش و پرورش استان، مجاز به تعیین محل خدمت جدید، در سطح همان استان خواهد بود.

۶) به موجب بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت نداشتن صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد.

یادآوری: منظور از شرایط قانونی، احراز صلاحیت‌های عمومی (گزینش،) حرفه‌ای (به خصوص سلامت جسمی و روانی) و تخصصی (علمی) و همچنین شرایط و ضوابط تحصیلی و موفقیت در آزمون جامع و کسب گواهینامه صلاحیت معلمی است.

۷) دانشجو معلمان متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش اعم از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان رشته بهداشت مدارس متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش و همچنین دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه‌های اجرایی و بورسیه مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم نیستند. در صورت شرکت و قبولی، آموزش و پرورش هیچ‌گونه تعهدی برای ثبت نام آنان در کد رشته قبولی جدید ندارد.

۸) پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون آموزش رایگان (شامل: دوره‌های روزانه، محروم، فرهنگیان، تربیت دبیر شهیدرجایی، بورسیه) و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها اعم از روزانه و غیرروزانه آزمون سراسری (کنکور) یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۴ (چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند) اجازه شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم و آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵ را ندارند؛ این متقاضیان برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

۹) همۀ پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون آموزش رایگان (شامل: دوره‌های روزانه، محروم، فرهنگیان، تربیت دبیر شهیدرجایی، بورسیه) و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم از روزانه و غیرروزانه در آزمون سراسری (کنکور) یا آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵ باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم یا آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۵ از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآوری: متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم یا آزمون سراسری (کنکور) در سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.

۱۰) پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون غیر روزانه (دوره‌های غیر از آموزش رایگان) به جز چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در آزمون سراسری (کنکور) در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن و همچنین پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی تمامی دوره‌ها (روزانه و غیرروزانه) در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران)

می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ ثبت نام و شرکت کنند.