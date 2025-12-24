به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای پایانی هفته هفتم لیگ جوانان واترپلو، تیم پالایش نفت آبادان موفق شد با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۳ بر ۹ رعد پدافند زنجان را شکست دهد. این دیدار که با برتری فنی نماینده آبادان همراه بود، در نهایت با معرفی سلحشور به عنوان بهترین بازیکن مسابقه به پایان رسید.

همچنین در رقابت‌های لیگ برتر واترپلو بزرگسالان، پالایش نفت آبادان در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ برابر رعد پدافند زنجان به پیروزی رسید. فربد صبوری با عملکرد تأثیرگذار خود نقش مهمی در این برد ایفا کرد و عنوان بازیکن برتر میدان را به دست آورد.

پیش از این و در جریان دیدارهای برگزارشده هفته هفتم در گچساران، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در هر دو رده جوانان و بزرگسالان مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسیده بود. دانشگاه آزاد در لیگ جوانان با نتیجه ۱۵ بر ۲ و در لیگ برتر بزرگسالان با نتیجه ۱۶ بر ۶ حریف خود را شکست داد تا هفته هفتم با برتری تیم‌های مدعی به پایان برسد.