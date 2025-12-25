اصفهان میراثی زنده از معماری و تمدن ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان از نمایشگاه اصفهان در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور مجدد خود در اصفهان و دیدار با مسئولان و کارشناسان این حوزه، اظهار کرد: حقیقتاً بسیار خوشحالم که بار دیگر توفیق حضور در اصفهان را پیدا کردم. اصفهان شهری است که در ابعاد مختلف، از معماری شهری گرفته تا تک‌بناها و صنایع‌دستی، جایگاهی ممتاز در ایران و جهان دارد.

وی با اشاره به نقش تاریخی اصفهان در شکل‌گیری هویت معماری ایران افزود: شاید کمتر کشوری در دنیا چنین تجربه‌ای داشته باشد. ما به نوعی از نظر معماری در اصفهان مدفون هستیم؛ چراکه در دوره‌ای که این شهر پایتخت صفویه شد، سبک و نظام معماری آن شکل گرفت و تأثیرش نه‌تنها در سراسر ایران بلکه حتی در آسیای صغیر نیز کاملاً مشهود است.

رئیس پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی با اشاره به دوران شاه‌عباس صفوی ادامه داد: دوره شاه‌عباس، دوره‌ای درخشان برای اصفهان بود. در همان زمان، شاه‌عباس تأکید داشت که هر استاد و هر مکتب، هویت و شاکله اصلی خود را حفظ کند و همین نگاه باعث شکوفایی بی‌نظیر معماری و صنایع‌دستی در اصفهان شد.

زارعی با تأکید بر نفوذ سبک اصفهانی در سراسر کشور گفت: معماری اصفهان و شیوه‌های ساخت‌وساز این شهر، به همه جای ایران نفوذ کرد و اصفهان به مرکز و خاستگاه بسیاری از هنرها و صنایع‌دستی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه اصفهان «نصف جهان» تنها یک شعار نبوده است، تصریح کرد: این عنوان ریشه در واقعیت‌های تاریخی دارد. سفیرانی که به اصفهان می‌آمدند، پیش از حضور در دربار شاه، در کاروانسراهای ویژه‌ای اسکان داده می‌شدند و شکوه شهر، خیابان‌ها و فضاهای عمومی از جمله چهارباغ، در سفرنامه‌ها و گزارش‌های آن‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت.

رئیس پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی در پایان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کنونی برخی آثار تاریخی اصفهان گفت: امروز همه ما وظیفه داریم تلاش کنیم اصفهان از شرایطی که برخی از آثار تمدنی آن را تهدید می‌کند خارج شود. اصفهان شایسته توجه، رسیدگی و حمایت بسیار بیشتری است و امیدوارم با همت جمعی بتوانیم در این مسیر گام‌های مؤثری برداریم.