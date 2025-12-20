به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم زارعی ظهر شنبه در نشستی با حضور حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولیفقیه در کردستان، پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از کارکنان این ادارهکل در سنندج، بر ضرورت بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای گردشگری کردستان تأکید کرد.
وی با اشاره به توان بالای استان در توسعه اقامتگاههای بومگردی اظهار کرد: کردستان از ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه بومگردی برخوردار است و با برنامهریزی اصولی میتوان این پتانسیل را به فرصتهایی پایدار در حوزه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تبدیل کرد.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری افزود: توسعه بومگردی نهتنها امکان ارائه تجربهای اصیل و بومی به گردشگران را فراهم میکند، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان و تقویت جایگاه صنایعدستی در چرخه اقتصاد محلی خواهد بود.
لزوم حفظ هویت بومی در ایجاد اقامتگاههای بومگردی
زارعی با تأکید بر حفظ هویت بومی در ایجاد اقامتگاههای بومگردی گفت: این اقامتگاهها باید متناسب با فرهنگ، معماری و سبک زندگی محلی طراحی و اداره شوند تا تجربهای واقعی و ماندگار از فرهنگ منطقه به گردشگران ارائه دهند.
وی در ادامه، بازآفرینی عمارت تاریخی خسروآباد سنندج را فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری فرهنگی استان دانست و تصریح کرد: این مجموعه تاریخی با معماری شاخص و پیشینه غنی خود، قابلیت تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در غرب کشور را دارد و میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری همچنین صنایعدستی را بخش جداییناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان عنوان کرد و گفت: حفاظت، معرفی و عرضه صنایعدستی به بازارهای داخلی و بینالمللی، افزون بر تقویت هویت بومی، میتواند به رونق اقتصادی استان کمک شایانی کند.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه همزمان گردشگری فرهنگی، بومگردی و صنایعدستی در کردستان، ضمن صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی، به تقویت اقتصاد محلی، ایجاد عدالت درآمدی و افزایش جذابیتهای گردشگری استان منجر میشود و تحقق این اهداف نیازمند همافزایی، همکاری و برنامهریزی دقیق همه دستگاههای مرتبط است.
