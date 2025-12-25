به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی پاک اصفهان اظهار کرد: میزان پیشرفت‌های علمی صورت گرفته در این حوزه در استان اصفهان بسیار خوشحال‌کننده است.

وی افزود: انرژی پاک و جایگزینی منابع انرژی جدید با سوخت‌های فسیلی یکی از مسائل روز جهان است و دنیا در این زمینه در حال پیشرفت می‌باشد؛ من خوشحالم که شرکت‌های ایرانی نیز در این حوزه قدم جلو گذاشته و به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: علاوه‌بر آن، موضوع صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف انرژی نیز موضوع مهمی است که به بحث ناترازی انرژی در کشور به عنوان موضوعی جدی کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: الان شاهد سرمایه‌گذاری و تلاش شرکت‌های دولتی و خصوصی در این حوزه هستیم و ما در وزارت امور خارجه کمک در بحث انتقال تکنولوژی و ایجاد ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های ایران و کشورهای دیگر را وظیفه خود می‌دانیم.

عراقچی افزود: همچنین در بازاریابی برای شرکت‌هایی که توان صادراتی پیدا کرده‌اند، حمایت خواهیم کرد؛ خوشبختانه امروز شاهد شرکت‌های بسیاری بودیم که در این زمینه به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یافته‌اند.

وی با بیان اینکه به عنوان یک ایرانی از این پیشرفت‌ها خرسندم، گفت: در وزارت امور خارجه وظیفه خود می‌دانیم که از شرکت‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین ایجاد ارتباط میان آنها و شرکت‌های مشابه در خارج از کشور، بازاریابی، تبلیغات و صادرات محصولات آنها در قالب امکانات معاونت دیپلماسی وزارتخانه حمایت کنیم.