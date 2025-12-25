عراقچی وارد اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در بدو ورود به استان اصفهان مورد استقبال استاندار و سایر مسئولان قرار گرفتند.

در سفر یک روزه عراقچی به اصفهان، نشست با فعالان اقتصادی استان و جلسه با مجمع کارآفرینان برگزار می‌شود. همچنین شرکت در جلسه شورای تأمین استان و مراسم استاد پرورش از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه است.

همچنین قرار است نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اصفهان با حضور عراقچی وزیر امور خارجه عصر امروز افتتاح شود.