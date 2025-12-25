  1. استانها
  2. اصفهان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

عراقچی وارد اصفهان شد

عراقچی وارد اصفهان شد

اصفهان- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دقایقی پیش وارد استان اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در بدو ورود به استان اصفهان مورد استقبال استاندار و سایر مسئولان قرار گرفتند.

در سفر یک روزه عراقچی به اصفهان، نشست با فعالان اقتصادی استان و جلسه با مجمع کارآفرینان برگزار می‌شود. همچنین شرکت در جلسه شورای تأمین استان و مراسم استاد پرورش از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه است.

همچنین قرار است نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اصفهان با حضور عراقچی وزیر امور خارجه عصر امروز افتتاح شود.

کد خبر 6701431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها