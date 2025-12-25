به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین، بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتور در هفته دوازدهم لیگ برتر، از آمادگی کامل شاگردانش برای کسب سه امتیاز این دیدار خبر داد.

رضایی با اشاره به تمرینات هفته اخیر اظهار کرد: تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان ما چه از نظر ذهنی و چه از نظر فیزیکی در شرایط مطلوبی قرار دارند. با اعتمادی که به بازیکنان دارم، مطمئن هستم که برای کسب هر سه امتیاز با تمام توان می‌جنگند.

وی ادامه داد: تراکتور تیم قابل احترامی است اما ما می‌دانیم در زمین چه کار باید بکنیم، چه سبکی بازی کنیم و چگونه از موقعیت‌ها استفاده کنیم. تیم حریف را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و به‌ویژه مراقب ضدحملات آن‌ها خواهیم بود. بازیکنان ما می‌دانند که فردا باید انرژی بیشتری بگذارند و با اعتمادبه‌نفس بالا بازی کنند.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به عملکرد تیمش مقابل مدعیان لیگ گفت: مقابل استقلال، پرسپولیس و سپاهان عملکرد خوبی داشتیم و این موضوع مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. در بازی‌های اخیر نیز برابر تیم‌هایی مانند خیبر خرم‌آباد، آلومینیوم، گل‌گهر و ملوان حتی با ۱۰ نفر گل زدیم و نشان دادیم که تیم‌مان توان رقابت دارد.

رضایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حواشی اخیر و بحث کسر امتیاز به دلیل رفتار تماشاگران اشاره کرد و گفت: این قانون تبعاتی دارد و ممکن است به ضرر تیم‌های میزبان تمام شود. شاید برخی تیم‌ها از این شرایط سوءاستفاده کنند. انتظار داریم فدراسیون فوتبال و کمیته‌های انضباطی و داوران با بررسی دقیق‌تر، تصمیماتی بگیرند که حق تیم‌ها ضایع نشود.

وی با تمجید از هواداران قزوینی افزود: هواداران قزوین در سراسر ایران به‌عنوان هوادارانی بافرهنگ و باشخصیت شناخته می‌شوند. تنها خواسته من از آن‌ها این است که مثل همیشه تیم خودشان را حمایت کنند و به بازیکنان روحیه بدهند.

سرمربی شمس‌آذر در پایان خاطرنشان کرد: محروم نداریم و وضعیت یک بازیکن مصدوم تا فردا مشخص می‌شود. امیدوارم با حمایت هواداران، یک بازی خوب انجام دهیم و سه امتیاز را در قزوین نگه داریم.