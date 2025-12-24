به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فخریان که در ابتدای فصل به پرسپولیس پیوست، با وجود مخالفت اولیه اوسمار ویه‌را، حالا جدایی‌اش از جمع سرخپوشان قطعی شده است. این مهاجم جوان در چند هفته اخیر در فهرست ۲۰ نفره پرسپولیس قرار نداشت و اگرچه کادر فنی دلیل غیبت او را مصدومیت عنوان کرده بود، اما شرایط به سمتی رفته که ادامه همکاری دو طرف منتفی شده است.

چند تیم لیگ برتری از جمله فولاد، خیبر، گل‌گهر و شمس‌آذر به طور رسمی خواهان جذب بازیکنی شده‌اند که در دوران مدیرعاملی رضا درویش به عنوان تلنت (پدیده) جذب شده بود اما نه تنها وحید هاشمیان بلکه اوسمار ویه را نیز به او اعتقادی نداشتند.

فخریان که از وضعیتش راضی نیست به مدیران باشگاه اعلام کرده است در زمستان از این تیم جدا می‌شود و به دنبال تیمی است که فرصت حضور در ترکیب اصلی را به دست بیاورد. در همین راستا، تصمیم نهایی بر جدایی قرضی این بازیکن گرفته شده و مقصد او هر تیمی غیر از استقلال تهران در صورت دریافت پیشنهاد رسمی خواهد بود.

بنابراین هافبک جوان پرسپولیس پس از پایان بازی با مس رفسنجان با باشگاه جدید خود توافق خواهد کرد تا دور برگشت را با پیراهن تیم دیگری به میدان برود.