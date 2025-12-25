مصاف آلومینیوم و ملوان در اراک/ نبرد حساس در انتهای جدول

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنج شنبه ۴ دی با انجام ۲ بازی وارد هفته پانزدهم می‌شود که طی آن تیم‌های آلومینیوم - ملوان و استقلال خوزستان - ذوب آهن رو در روی هم قرار می‌گیرند.

آلومینیوم - ملوان

تیم فوتبال ملوان که در هفته چهاردهم شکست سنگین و تلخی را مقابل فجرسپاسی متحمل شد در آخرین دیدار نیم فصل اول در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میهمان تیم آلومینیوم خواهد بود. ملوان با ۱۸ و آلومینیوم با ۱۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های هشتم و نهم جدول قرار دارند و کسب سه امتیاز این بازی می‌تواند هر یک از تیم‌ها را چند رده در جدول بالا بکشد. نکته جالب توجه این است که ۶ دیدار اخیر رو در روی این دو تیم با نتیجه مشابه یک بر یک به پایان رسیده است.

در ۱۰ دیدار رو در روی این دو تیم هر یک از تیم‌ها ۲ باز طعم پیروزی را چشیده‌اند و ۶ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این بازی از ساعت ۱۵:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان - ذوب آهن

هر دو تیم استقلال خوزستان و ذوب آهن نیم فصل خوبی را سپری نکردند و نتوانستند نتایج مورد انتظار هواداران را کسب کنند. آخرین پیروزی استقلال خوزستان در یک بازی به تاریخ ۱۰ مهر مقابل فجر سپاسی بر می‌گردد و اکنون نزدیک به سه ماه است که این تیم موفق به کسب پیروزی مقابل هیچ تیمی نشده است.

شاگردان قاسم حدادی فر ۴ بازی اخیر خود در لیگ برتر را با نتیجه تساوی به پایان رسانده‌اند و این تیم هم در ۱۰ دیدار اخیرش تنها یک بار پیروز شده است. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم ۵ پیروزی از آن ذوب آهن و ۲ پیروزی از آن استقلال خوزستان بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. ذوب آهن با ۱۴ و استقلال خوزستان با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های یازدهم و چهاردهم جدول قرار دارند و با توجه به فشردگی تیم‌ها در انتهای جدول کسب سه امتیاز می‌تواند جایگاه هر یک از تیم‌ها را بهبود ببخشد.

این بازی با قضاوت میثم صفاری و از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج شنبه ۴ دی

* آلومینیوم - ملوان؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* استقلال خوزستان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۷:۳۰

جمعه ۵ دی

* شمس آذر - تراکتور؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* مس رفسنجان - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* فجر سپاسی - فولاد؛ ساعت: ۱۶:۳۰

شنبه ۶ دی

* پیکان - خیبر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* سپاهان - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۳۰

یکشنبه ۷ دی

* استقلال - گل گهر؛ ساعت: ۱۶:۳۰