داوران هفته پانزدهم لیگ برتر مشخص شدند/سوت بازی پرسپولیس به موعود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران ۵ دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:
پنجشنبه - ۴ دی ۱۴۰۴
* آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
داور: پیام حیدری - کمک اول: حامد صفایی، کمک دوم: سعید باهنر، داور چهارم: مسعود حقیقی، ناظر: محمود رفیعی
داور VAR: امیر عرب براقی کمک: محمدعلی صلاحی
* استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
داور: میثم صفاری، کمک اول: علیرضا ایلدروم، کمک دوم: علی فراهانی، داور چهارم: مهرداد خسروی، ناظر: رضا سخندان، داور VAR: میثم حیدری، کمک: امیر ایار
جمعه - ۵ دی ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - پرسپولیس
داور: موعود بنیادی فرد کمک اول: محمدعلی پورمتقی کمک دوم: صادق رستمی داور چهارم: غلامرضا ادیبی ناظر: اکبر بخشی زاده داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا مرادی
* فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان
داور: حسین امیدی کمک اول: بهمن عبدالهی کمک دوم: حسین مرادی داور چهارم: میثم عباسپور ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: سید وحید کاظمی کمک: امیرمحمد داودزاده
* شمس آذر - تراکتور
داور: امیر عرب براقی کمک اول: دانیال باشنده کمک دوم: وحید سیفی داور چهارم: حامد سیری ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: پیام حیدری کمک: علیرضا ایلدروم
