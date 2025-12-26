پدیده زیرمیزی پزشکان قابل کتمان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ای ری، با انتقاد از اینکه موضوع زیرمیزی دیگر از زیر میز خارج شده و به روی میز آمده است، گفت: بسیاری از افرادی که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با این مسئله درگیر هستند می‌توانند شهادت دهند که متأسفانه چنین پدیده‌ای در میان برخی پزشکان متخلف و بیماران وجود دارد.

وی افزود: جای تأسف دارد که به جای پذیرش این واقعیت و تلاش برای یافتن راهکار، شاهد کتمان مسئله از سوی نظام پزشکی کشور هستیم و تا زمانی که به دنبال انکار واقعیت باشیم به طور قطع راه‌حلی برای آن پیدا نخواهد شد.

ای ری ادامه داد: سوال اینجاست که اگر قرار بر انکار است پس عزل معاون وزیر بهداشت به چه دلیل صورت گرفت، چه اقدام مؤثری برای مقابله با پزشکان متخلف که تحت عناوین مختلف از جمله دلار، ارز، رمز ارز، سکه و روش‌های گوناگون از بیماران مبالغی دریافت می‌کنند، انجام شده است.

وی با بیان اینکه نظارت وظیفه ذاتی نظام پزشکی است و نباید منتظر طرح شکایت از سوی مردم ماند، گفت: انتظار این است که این نهاد به صورت فعالانه وارد عمل شود و مانع تداوم تخلفات شود.

ای ری با قدردانی از جامعه پزشکی متعهد کشور، تصریح کرد: از پزشکان با ایمان، متعهد و شریفی که صادقانه به مردم خدمت می‌کنند، تشکر می‌کنم اما متأسفانه به دلیل عدم برخورد قاطع و شفاف با پزشکان متخلف، مرز میان این افراد و پزشکان خدوم در افکار عمومی مخدوش شده و این مسئله بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده و متأسفانه سازمان نظام پزشکی به جای حل این موضوع به دنبال کتمان واقعیت زیرمیزی است.

وی با خطاب قرار دادن فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی افزود: از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای درخواست دارم این واقعیت تلخ را به گوش نظام پزشکی کشور برسانند زیرایانیه‌هایی که صرفاً با هدف کتمان واقعیت‌ها توسط این سازمان منتشر می‌کند نشان‌دهنده این است که اراده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

ای ری تأکید کرد: مواجهه با پدیده زیرمیزی نباید صرفاً به گزارش‌دهی مردم محدود شود و این موضوع نافی مسئولیت قانونی نظام پزشکی نیست و از جایگاه نمایندگی مجلس، این مسئله را با جدیت پیگیری خواهم کرد و نسبت به بیانیه خلاف واقع صادرشده از سوی نظام پزشکی اقدام قانونی انجام می‌دهم البته از دستگاه‌های نظارتی نیز درخواست دارم با ورود جدی به این موضوع، با متخلفان برخورد کنند تا اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور حفظ شود.