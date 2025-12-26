به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبههای پیش از نماز جمعه امروز ۵ دیماه ۱۴۰۴ با اشاره به خطبه ۱۸۳ نهجالبلاغه اظهار کرد: دلها و جانهای خود را برای قیامت آماده کنید و پیش از آنکه مرگ فرا برسد، آماده باشید.
وی افزود: این آمادگی جز با بندگی حاصل نمیشود؛ با همین عبادتها، با همین نمازهای جمعه، و با بهرهبرداری درست از ماههای پرفضیلت رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان. در خطبه اول، سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله را دنبال میکردیم؛ با این نگاه که قرآن کریم به پیامبر میآموزد چگونه باشد و او چگونه زیست. در خطبه پیشین عرض کردیم که خداوند به پیامبرش میفرماید: «وَاعبُد رَبَّکَ حَتّی یَأتِیَکَ الیَقین».
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: گفتیم عبادت هم معنای خاص دارد و هم معنای عام؛ معنای عام آن، زیست عابدانه است؛ اطاعت عملی و «چشم گفتن» به ذات مقدس ربوبی در تمام شئون زندگی. همچنین روایتی را نیز در اینباره به محضرتان قرائت کردیم.
آیت الله خاتمی ادامه داد: عبادت در معنای خاص، جلوه برجستهاش نماز است. برای نماز تعابیر گوناگونی بیان شده که از جمله تعابیر دلنشین آن این است که نماز، زیارتنامه خداست. تعبیر زیبایی است؛ همانگونه که وقتی قصد زیارت دارید، خود را آماده میکنید، نماز نیز آمادگی و حضور قلب میطلبد؛ چرا که زیارت با پروردگار متعال است. در قرآن کریم، در چند آیه خطاب و تأکید بر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله درباره نماز آمده است: «أَقِمِ الصَّلاةَ» و «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» (عنکبوت/۴۵، هود/۱۱۴، اسراء/۷۸).
وی گفت: حال سوال این است که اقامه نماز یعنی چه؟ اقامه از ریشه «قیام» در برابر «قعود» است؛ کسی که نشسته، وقتی برمیخیزد میگویند «قام». اقامه نماز یعنی نگذارید نماز زمین بماند. این زمین ماندنِ نماز گاهی در عرصه فردی اتفاق میافتد؛ مثلاً وقتی نماز به تأخیر میافتد یا اول وقت خوانده نمیشود. اول وقت نماز خواندن بسیار مهم است. خدا رحمت کند شهید رجایی را؛ ایشان میفرمودند: به نماز نگویید «کار دارم»، به کار بگویید «نماز دارم». تعبیر بسیار زیبا و آموزندهای است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: اقامه نماز در عرصه اجتماعی یعنی برپایی نماز در هر مکان و شرایطی که هستیم؛ در اداره، محل کار و محیطهای علمی. البته اقامه نماز تنها به نماز جماعت محدود نمیشود؛ هر فرد نیز باید مراقب نماز خود باشد و به آن اهتمام ورزد. این خود یکی از مصادیق اقامه نماز است.
آیتالله خاتمی ادامه داد: از آنجا که بحث ما درباره سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله است، به اختصار به چند نکته از سیره ایشان درباره نماز اشاره میکنم؛ زیرا پیامبر الگوی ماست و باید به او اقتدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: محبوبترین چیز نزد پیامبر، نماز بود و حضرت فرمودند که «نور چشم من نماز است». انسان گرسنه با غذا و تشنه با آب سیر میشود، اما پیامبر میفرمودند من از نماز سیر نمیشوم. این عشق به نماز، حقیقت اقامه نماز است.
نسبت به نماز فرزندانمان حساس باشیم
امام جمعه موقت تهران افزود: سفارش جدی به نماز، بهویژه نماز فرزندان، بسیار اهمیت دارد. همانطور که نسبت به درس و آینده فرزندان حساس هستیم، باید نسبت به نماز آنها نیز حساس باشیم. پیامبر اکرم در لحظات آخر عمر نیز پیوسته میفرمودند: «الصلاة، الصلاة». این پیام نباید فراموش شود.
آیتالله خاتمی گفت: مقدم داشتن نماز بر همه امور ضروری است. پیامبر هیچ کاری را بر نماز ترجیح نمیدادند. چه در خانواده و چه در محیط کار، میتوان نماز را محور برنامهها قرار داد؛ نماز نباید تابع کار باشد، بلکه کار باید تابع نماز باشد. اهتمام به نماز اول وقت از سیره روشن رسول خداست و پیامبر مشتاق فرا رسیدن وقت نماز بودند و با نماز آرامش مییافتند.
وی افزود: توجه به حال مردم در نماز جماعت نیز اهمیت دارد. پیامبر نماز جماعت را کوتاه و روان میخواندند تا برای مردم سختی ایجاد نشود. همین سیره، عامل جذب دلها به نماز است.
ولی فقیه، جانشین امام زمان (عج) در نظام اسلامی است
آیتالله سید احمد خاتمی تأکید کرد: میثاق ولایت، میثاقی تاریخی و همیشگی است. ولایت فقیه صرفاً یک نظریه فقهی نیست، بلکه متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ از اصل پنجم تا اصول ۵۷ و ۱۰۷ تا ۱۱۲. بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، در عصر غیبت، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه جامعالشرایط است و ولیفقیه در نظام جمهوری اسلامی صرفاً یک رهبر سیاسی نیست، بلکه جانشین امام زمان (عج) به شمار میآید.
وی با اشاره به حوادث منتهی به نهم دیماه گفت: وقایع نهم دی هرگز فراموششدنی نیست. در آن روز، حرمت ولایت و حرمت سیدالشهدا (ع) شکسته شد و فتنه گران در روز عاشورا خیابانها را به میدان جنگ تبدیل کردند، اما مردم مؤمن و انقلابی بهموقع به صحنه آمدند و فتنه را در هم شکستند؛ مردمی که ایستادهاند، میایستند و خواهند ایستاد.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه نهم دی روز تجدید میثاق با ولایت است، گفت: نهم دی سال ۸۸ قله ولایتمداری ملت ایران بود. در سراسر کشور، بهویژه تهران، مردم چنان به صحنه آمدند که گویی زمین و زمان به حرکت درآمده بود. جمعیتی باشکوه و کمنظیر شکل گرفت که مقام معظم رهبری از آن بهعنوان «حماسه» یاد کردند و بهراستی حماسهای بزرگ بود.
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: طبق قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است و مسیر نظام کاملاً روشن و مشخص است. این ملت به یاری خداوند تا آخرین نفس، آخرین نفر و آخرین قطره خون، حامی ولایت فقیه و منتخب خبرگان ملت خواهد بود.
ایران قدرت موشکی خود را تقویت خواهد کرد
آیتالله خاتمی در ادامه با محوریت «ایران قوی» اظهار کرد: ایران، کشوری قدرتمند است که هیمنه دشمن را درهم شکسته و دشمن را دچار سردرگمی کرده است. از صاحبان تریبون و رسانه میخواهیم پیام ضعف مخابره نکنند. «ایران قوی» شعار رهبر معظم انقلاب است و ریشه قرآنی دارد؛ همانگونه که در آیات «وَأَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» و «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ» بر آمادگی و قدرت تأکید شده است.
وی افزود: آمادگی در همه عرصهها، اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی، اصل اساسی جمهوری اسلامی است. دشمنان میگویند ایران نباید قدرت موشکی داشته باشد، اما ایران قدرت موشکی دارد و آن را تقویت خواهد کرد. پیام ما روشن است؛ هرکس بخواهد به این نظام آسیب بزند، پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: برخی میگویند از «ایران قوی» سخن نگویید تا دشمن نترسد، در حالی که دشمن از اصل اسلام و هویت ایران اسلامی در هراس است و هدفی جز براندازی ندارد. تنها راه، همان راهی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند؛ ایرانِ قوی. به یاری خدا، ایران قوی دشمنان را زمینگیر خواهد کرد. به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، نباید برای دشمن «کوچه باز» کرد؛ زیرا این کار خطاست.
آیتالله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، این مناسبت را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفت و افزود: حضرت مسیح (ع) نماد مهر، محبت و انسانیت بود. حاکمان مدعی مسیحیت که از جنایتهای رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، برخلاف سیره حضرت مسیح عمل میکنند. مردم و مسیحیان آزاده جهان باید آنان را به نهی از منکر فرا بخوانند و آبروی مسیحیت را حفظ کنند؛ همانگونه که امروز در بسیاری از کشورهای مسیحی شاهد راهپیماییهای گسترده علیه صهیونیسم هستیم.
وی همچنین به برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد رحلت مرجع عالیقدر مرحوم آیتاللهالعظمی سیدمحمدهادی میلانی اشاره کرد و گفت: ایشان عالمی بزرگ، فقیه و عارف و همراه نهضت امام در همه مراحل بود و از جمله علمایی بود که با تمام توان برای جلوگیری از اعدام امام خمینی (ره) ایستادگی کرد؛ عالمی که نامه امام را با احترام قرائت و امضای ایشان را بوسید و شایسته چنین تکریمی بود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه، درگذشت عالم ربانی مرحوم آیتالله سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفت و افزود: ایشان بیش از ۵۰ سال با منش، اخلاق، زهد و سادهزیستی، مردم را با عمل به سوی خدا دعوت کرد. این هفته نیز هفته یاد شهداست و خاطره شهدای دیماه و قیامهای مردمی در آن زنده میشود. از مردم عزیز ایران تشکر میکنم که دین خود را چه در دفاع مقدس و چه در میدانهای دیگر ادا کردهاند.
مردم ایران شایسته بهترینها هستند
آیتالله خاتمی در پایان خطاب به مسئولان کشور گفت: این مردم شایسته بهترینها هستند و گرانیهای سرسامآور در شأن آنان نیست. مسئولان باید با جدیت وارد عمل شوند، از نظر کارشناسان بهره بگیرند و راهحلهای عملی را اجرا کنند. همانگونه که در عرصههای دفاعی، موشکی و علمی موفق بودهایم، با همت و تدبیر میتوان در حوزه اقتصاد نیز به موفقیت دست یافت.
نظر شما