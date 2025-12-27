پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت نماینده ادوار استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از حوزه نهاوند استان همدان را تسلیت گفت.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

درگذشت عالم مجاهد و خدمتگزار صدیق انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد زمانیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از حوزه نهاوند استان همدان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم با حضور مؤثر در نخستین ادوار مجلس شورای اسلامی، در مقطعی حساس از تاریخ انقلاب، در مسیر تثبیت نهاد قانون‌گذاری و خدمت به مردم ایفای نقش کرد و یاد و نام او به‌عنوان چهره‌ای متعهد، مردمی و اثرگذار در حافظه پارلمانی کشور باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم، بستگان، شاگردان، دوستان و مردم شریف استان همدان و شهرستان نهاوند، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی