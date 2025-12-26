تصادف ۳ خودرو در محور فیروزکوه یک کشته و سه مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد سه خودروی سواری در محور فیروزکوه، حد فاصل پل شلمبه، صبح جمعه به جان باختن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر منجر شد.

محمد علیپور، مسئول آتش‌نشانی دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: گزارش حادثه ساعت ۹ صبح به مرکز ۱۲۵ رسید و نیروهای امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند، آتش‌نشانان شهرداری دماوند عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس در خودروها را انجام دادند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه سه نفر مجروح شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

علت دقیق حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است، اما محور فیروزکوه به دلیل ترافیک سنگین و شرایط جوی زمستانی، اغلب صحنه چنین حوادثی است.

این حادثه نگرانی‌ها در مورد ایمنی جاده‌های کوهستانی استان تهران را افزایش داده است.

مقامات از رانندگان خواسته‌اند با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.