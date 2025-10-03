به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی نژاد، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از واژگونی یک دستگاه اتوبوس با ۳۷ سرنشین در محور امینآباد فیروزکوه خبر داد و گفت: این حادثه با چهار فوتی و ۳۳ مصدوم در کمتر از ۹۰ دقیقه مدیریت شد.
فرماندار فیروزکوه و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوالی ساعت ۸ صبح یک دستگاه اتوبوس در محور تهران شمال (جاده فیروزکوه) از مسیر اصلی منحرف و به دره سقوط کرد.
وی افزود: در این سانحه چهار نفر شامل سه خانم و یک آقا جان باختند و ۳۳ نفر دیگر مصدوم شدند. از این تعداد، ۲۱ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه منتقل شدند که چهار نفر به بیمارستان شهدای تجریش تهران اعزام شدند. همچنین هشت نفر به بیمارستان سوم شعبان دماوند و چهار نفر دیگر با امداد هوایی به بیمارستان هفتم تیر تهران انتقال یافتند.
زمانینژاد با بیان اینکه «از لحظه اعلام حادثه تا مدیریت کامل آن کمتر از یک ساعت و نیم طول کشید»، گفت: حضور بهموقع نیروهای اورژانس، هلالاحمر، آتشنشانی و پلیس راه سبب شد عملیات امدادرسانی در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی افزود: پایگاههای امداد هلالاحمر و اورژانس در منطقه امینآباد کمتر از چهار دقیقه پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند که این امر نشان از آمادگی بالای دستگاههای امدادی فیروزکوه دارد.
فرماندار فیروزکوه ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، انتظامی و امنیتی شهرستانهای فیروزکوه و دماوند ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای تیمهای پزشکی وضعیت مصدومان رو به بهبود باشد و بر شمار جانباختگان افزوده نشود.
رئیس ستاد مدیریت بحران فیروزکوه در پایان تأکید کرد: بررسی دقیق علل حادثه، صلاحیت تعاونیهای مسافربری و تورهای تفریحی و همچنین صلاحیت رانندگان باید در دستور کار دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و قضایی قرار گیرد.
