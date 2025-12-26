به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر دفاع بلاروس هشدار داد که کشورهای غربی در حال آماده‌سازی برای اقدامات نظامی هستند و این موضوع بلوف یا اغراق نیست و چنین آماده‌سازی‌هایی در جریان است.

«ویکتور خرنین» وزیر دفاع بلاروس همچنین هشدار داد که هم اکنون تنش ها به سطح بسیار بالایی رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اروپایی‌ها همیشه گفته‌اند که خود را بری جنگ آماده می‌کنند، تصریح کرد که وضعیت اروپا دشوار و پیچیده است.

وزیر دفاع بلاروس امروز پیشتر هم در سخنانی اعلام کرده بود که استقرار سامانه موشکی «اورشنیک» در این کشور، پاسخی به اقدامات تهاجمی علیه مینسک است.

خرنین تأکبد کرد: متجاوزان باید درک کنند که متحمل خسارت سنگینی خواهند شد و این سامانه با هدف بازدارندگی راهبردی طراحی شده است.