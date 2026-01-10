۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

فرانسه، آلمان و انگلیس استفاده روسیه از «اورشنیک» را محکوم کردند

۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس استفاده روسیه از «اورشنیک» در حمله به اوکراین را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کردند که استفاده روسیه از موشک‌های هسته‌ای مافوق صوت «اورشنیک» در حمله به اوکراین را محکوم می‌کنند.

کشورهای اروپایی مذکور بدون اشاره به تنش آفرینی‌های خود علیه مسکو ادعا کردند که استفاده روسیه از موشک‌های هسته‌ای مافوق صوت «اورشنیک» در اوکراین اقدام «تنش آمیز» به شمار می‌آید.

بیانیه کشورهای اروپایی مذکور پس از آن صادر شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه با موشک‌های اورشنیک کشورش را هدف قرار داده است.

    • رضا ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      همان سه کشور دنباله رو آمریکا که کوچکترین استقلالی ندارند. راستش به یاد فیلم سه کله پوک افتادم

