امام جمعه سراوان: شجاعت و ولایت مداری درس مکتب سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبههای نمازجمعه این هفته سراوان با اشاره به فضیلتهای ماه رجب، این ماه را بهترین فرصت برای زدودن غفلت، تقویت ایمان و بازگشت به خداوند دانست.
امام جمعه سراوان به نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواند.
حجت الاسلام بامری افزود: ملت ایران در سال ۱۳۸۸ با حضور آگاهانه و ولایتمدارانه فتنهای بزرگ را خنثی کرد و نشان داد هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت.
وی تصریح کرد: این روز باید با شور و شعور گرامی داشته شود تا دشمنی دشمنان همواره یادآوری شود.
امام جمعه سراوان همچنین با گرامیداشت یاد شهید حاجقاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، مکتب سلیمانی را مکتب اخلاص، شجاعت و ولایتمداری دانست و تأکید کرد: خون شهدا ضامن تداوم انقلاب اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت امام جواد (ع) را مظهر برکت و هدایت معرفی کرد و به فرمایش امام رضا (ع) درباره عظمت این ولادت اشاره نمود.
حجت الاسلام بامری سه ویژگی اساسی در سیره امام جواد (ع) را کثرت استغفار، حسن اخلاق و اهتمام به صدقه دانست و آن را چراغ راه مؤمنان در ماه رجب معرفی کرد.
امامجمعه سراوان همچنین از خدمات سپاه پاسداران، بهویژه یگان حفاظت فرودگاهها، قدردانی کرد و یاد شهدای این مجموعه را گرامی داشت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیروی از اهلبیت (ع) و عمل به وظایف الهی، ملت ایران در مسیر عزت و سربلندی اسلام و انقلاب ثابتقدم بماند.
