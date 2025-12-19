به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نمازجمعه این هفته سراوان با هشدار نسبت به تداوم توطئههای دشمنان گفت: چهرههای سلطهگر و غارتگر تاریخ هرچند تغییر کردهاند، اما ماهیت آنها همان است؛ امروز نیز با ابزار رسانه و تبلیغات میکوشند امید ملتها را خاموش کنند، اما بیداری ملت ایران سد محکمی در برابر این جریان است.
امام جمعه سراوان افزود: انقلاب اسلامی دست دشمنان را از ایران کوتاه کرد و این بیداری، ملتهای دیگر را نیز هوشیار ساخت.
دشمن با جنگ رسانهای حقیقت را وارونه جلوه میدهد
وی با اشاره به جنگ رسانهای بهعنوان میدان اصلی نبرد امروز بیان کرد: دشمن با شبکههای رسانهای و فضای مجازی حقیقت را وارونه جلوه میدهد و اعتماد عمومی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام بامری تصریح کرد: اگر جامعه بیتفاوت باشد، دچار انفعال فکری خواهد شد؛ بنابراین نخبگان، اصحاب رسانه و خانوادهها وظیفه دارند با تولید محتوا و روشنگری، ذهن نسل جوان را از اسارت دشمن نجات دهند.
امامجمعه سراوان با تأکید بر صیانت از ارزشها گفت: مردم سیستان و بلوچستان در عفاف و نجابت الگوی کشورند و دشمن دقیقاً همین نقاط قوت را نشانه گرفته است. هیچ نهادی حق ندارد زمینه تضعیف ارزشهای دینی و فرهنگی را فراهم کند، زیرا جامعه بدون دیانت توان ایستادگی در برابر دشمنان را نخواهد داشت.
نظارت بر بازارها ضروری است
وی همچنین با اشاره به مناسبتهای نورانی ماه رجب، ولادت امام محمدباقر (ع) و شهادت امام هادی (ع) را فرصتی برای بازخوانی سیره اهلبیت دانست و تأکید کرد: ماه رجب ماه استغفار و بندگی است و باید با اعتکاف و دعا دلها را به خداوند گره زد.
در بخش پایانی خطبهها، حجت الاسلام بامری با انتقاد از افزایش قیمتها گفت: نظارت جدی بر بازار ضروری است تا سودجویان نتوانند فشار بیشتری بر مردم وارد کنند. مقابله با گرانفروشی و احتکار یک مطالبه عمومی است که باید با قاطعیت دنبال شود.
نظر شما