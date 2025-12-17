به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نخستین همایش توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق با حضور مسئولان، اساتید دانشگاه و اندیشمندان حوزه‌های مختلف، در سالن اجتماعات شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی سراوان برگزار شد.

این همایش با هدف بررسی راهکارهای تقویت توسعه همه‌جانبه و ارتقای امنیت پایدار در منطقه جنوب شرق کشور برگزار و به تبادل دیدگاه‌ها و ارائه مقالات تخصصی در این حوزه اختصاص دارد.‏

ارزش دفاع باید برای همه مردم تبیین شود

امام جمعه سراوان، در این همایش، با اشاره به آیات متعدد قرآن درباره جهاد، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این آیات ناظر بر دفاع از سرزمین‌ها و ارزش‌هاست.

حجت الاسلام مجتبی بامری بیان کرد: اگر بخواهیم دفاع به‌عنوان یک مبحث فراگیر در بدنه جامعه اسلامی مطرح شود، نخستین گام آن است که ارزش دفاع برای همگان تبیین و فهمیده شود.

وی افزود: از آنجا که خداوند، قرآن و پیامبر اسلام (ص) بر این موضوع تأکید داشته‌اند، مسلمانان باید در این مسیر پیشتاز و پرچمدار باشند.

امام جمعه سراوان با اشاره به اهمیت دشمن‌شناسی اظهار داشت: هر ملتی که غفلت کند، دچار غارت می‌شود و غفلت از دشمن، زمینه‌ساز ضربه‌پذیری است.

دشمن به دنبال تضعیف دفاع مقدس است

وی بیان کرد: ما آرمان و اصل داریم و آن قرآن، خداوند و کلام امام است که برگرفته از قرآن است و هر جا پیشرفت داشته‌ایم، بر همین مبنا بوده است.

حجت‌الاسلام بامری با تاکید به اینکه دشمن امروز جمهوری اسلامی ایران آمریکا است و رژیم صهیونیستی نقش ابزار آن را در منطقه ایفا می‌کند، اظهار داشت: همایش‌ها باید تلنگری برای توجه به دشمن‌شناسی باشند.

وی با اشاره به وجود مشکلات و گرفتاری‌ها در جامعه، تأکید کرد: این مسائل نباید موجب غفلت از شناخت دشمن شود.

امام جمعه سراوان یکی از پایه‌های دفاع را دشمن‌شناسی دانست و تصریح کرد: غفلت از توطئه‌های دشمن آسیب‌زا است.

وی افزود: یکی از توطئه‌های دشمن، تلاش برای تضعیف الگوی دفاع مقدس است؛ الگویی که در آن ملت ایران با وجود جنگ با مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی، با ایستادگی و ایمان پیروز شد.

حجت الاسلام بامری خاطرنشان کرد: ده‌ها هزار شهید اهل سنت نیز در دفاع مقدس حضور داشتند و در برابر دشمن ایستادند.

وحدت از مباحث بنیادین کشور است

امام جمعه سراوان با تأکید بر نقش ایمان و ارزش‌های الهی در پیروزی‌ها گفت: دشمن به‌دنبال آن است که هویت اسلامی را از ما بگیرد، زیرا اسلام عامل آزادگی ملت است.

وی بر زنده نگه‌داشتن اصول اعتقادی، نبوت و شعائر الهی تأکید و خاطرنشان کرد: شعارها و شعائر دینی و انقلابی نشانه پایبندی به این اصول است.

حجت‌الاسلام بامری وحدت را از مباحث اساسی و بنیادین دانست و هشدار داد: تندی‌های ناروا، سخنان احساسی بدون پشتوانه و برخی نوشته‌ها می‌تواند به تضعیف امت اسلامی و هدر رفتن خون مسلمانان منجر شود.

وی افزود: افراد آگاه و اهل منطق باید مراقب باشند وحدت شکسته نشود، زیرا شکستن وحدت موجب ضعف می‌شود.

امام جمعه سراوان در پایان تصریح کرد: دفاع همه‌جانبه و فراگیر مردمی در سراسر ایران نیازمند شناخت دشمن و توطئه‌های او و توجه جدی به وحدت است؛ امروز تریبون‌ها باید مدافع وحدت باشند تا هم دفاع به‌درستی فهم شود و هم دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.

از آب‌رسانی دستی تا احداث دانشگاه؛ روایت تحول سراوان

حاج جان‌محمد رستم‌زهی، از معتمدین سراوان، در نخستین همایش بسیج توسعه و امنیت پایدار جنوب شرق به بازخوانی وضعیت گذشته شهرستان پرداخت و خاطراتی از کمبودهای آن زمان بیان کرد.

وی گفت: خیابان آزادی زمانی تنها یک مسیر ساده با چند تیر برق و فانوس بود و امکانات فرهنگی و اداری بسیار محدود بود؛ دادگستری در شهر مستقر نبود و تنها برخی ادارات پایه‌ای فعال بودند. خدمات عمومی نیز ضعیف بود؛ آب‌رسانی به‌وسیله دو نفر و با حمل حلب‌ها انجام می‌شد، آموزش تنها در چهار کلاس درس جریان داشت، برق وجود نداشت و حمل‌ونقل بسیار کند و دشوار بود.

رستم‌زهی از تلاش‌ها برای تأسیس دانشگاه آزاد سراوان یاد کرد و تأکید کرد: این نهاد پس از پیگیری‌های فراوان و رفت‌وآمد به تهران راه‌اندازی شد.

وی نقش علم و جوانان را در توسعه برجسته دانست و خواستار جایگزینی قلم به‌جای تفنگ و اعطای میدان به نسل جوان شد، در عین حال بر بهره‌گیری از تجربه بزرگان تأکید کرد.