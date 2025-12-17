به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نخستین همایش توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق با حضور مسئولان، اساتید دانشگاه و اندیشمندان حوزههای مختلف، در سالن اجتماعات شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی سراوان برگزار شد.
این همایش با هدف بررسی راهکارهای تقویت توسعه همهجانبه و ارتقای امنیت پایدار در منطقه جنوب شرق کشور برگزار و به تبادل دیدگاهها و ارائه مقالات تخصصی در این حوزه اختصاص دارد.
ارزش دفاع باید برای همه مردم تبیین شود
امام جمعه سراوان، در این همایش، با اشاره به آیات متعدد قرآن درباره جهاد، تأکید کرد: بخش عمدهای از این آیات ناظر بر دفاع از سرزمینها و ارزشهاست.
حجت الاسلام مجتبی بامری بیان کرد: اگر بخواهیم دفاع بهعنوان یک مبحث فراگیر در بدنه جامعه اسلامی مطرح شود، نخستین گام آن است که ارزش دفاع برای همگان تبیین و فهمیده شود.
وی افزود: از آنجا که خداوند، قرآن و پیامبر اسلام (ص) بر این موضوع تأکید داشتهاند، مسلمانان باید در این مسیر پیشتاز و پرچمدار باشند.
امام جمعه سراوان با اشاره به اهمیت دشمنشناسی اظهار داشت: هر ملتی که غفلت کند، دچار غارت میشود و غفلت از دشمن، زمینهساز ضربهپذیری است.
دشمن به دنبال تضعیف دفاع مقدس است
وی بیان کرد: ما آرمان و اصل داریم و آن قرآن، خداوند و کلام امام است که برگرفته از قرآن است و هر جا پیشرفت داشتهایم، بر همین مبنا بوده است.
حجتالاسلام بامری با تاکید به اینکه دشمن امروز جمهوری اسلامی ایران آمریکا است و رژیم صهیونیستی نقش ابزار آن را در منطقه ایفا میکند، اظهار داشت: همایشها باید تلنگری برای توجه به دشمنشناسی باشند.
وی با اشاره به وجود مشکلات و گرفتاریها در جامعه، تأکید کرد: این مسائل نباید موجب غفلت از شناخت دشمن شود.
امام جمعه سراوان یکی از پایههای دفاع را دشمنشناسی دانست و تصریح کرد: غفلت از توطئههای دشمن آسیبزا است.
وی افزود: یکی از توطئههای دشمن، تلاش برای تضعیف الگوی دفاع مقدس است؛ الگویی که در آن ملت ایران با وجود جنگ با مجموعهای از قدرتهای جهانی، با ایستادگی و ایمان پیروز شد.
حجت الاسلام بامری خاطرنشان کرد: دهها هزار شهید اهل سنت نیز در دفاع مقدس حضور داشتند و در برابر دشمن ایستادند.
وحدت از مباحث بنیادین کشور است
امام جمعه سراوان با تأکید بر نقش ایمان و ارزشهای الهی در پیروزیها گفت: دشمن بهدنبال آن است که هویت اسلامی را از ما بگیرد، زیرا اسلام عامل آزادگی ملت است.
وی بر زنده نگهداشتن اصول اعتقادی، نبوت و شعائر الهی تأکید و خاطرنشان کرد: شعارها و شعائر دینی و انقلابی نشانه پایبندی به این اصول است.
حجتالاسلام بامری وحدت را از مباحث اساسی و بنیادین دانست و هشدار داد: تندیهای ناروا، سخنان احساسی بدون پشتوانه و برخی نوشتهها میتواند به تضعیف امت اسلامی و هدر رفتن خون مسلمانان منجر شود.
وی افزود: افراد آگاه و اهل منطق باید مراقب باشند وحدت شکسته نشود، زیرا شکستن وحدت موجب ضعف میشود.
امام جمعه سراوان در پایان تصریح کرد: دفاع همهجانبه و فراگیر مردمی در سراسر ایران نیازمند شناخت دشمن و توطئههای او و توجه جدی به وحدت است؛ امروز تریبونها باید مدافع وحدت باشند تا هم دفاع بهدرستی فهم شود و هم دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.
از آبرسانی دستی تا احداث دانشگاه؛ روایت تحول سراوان
حاج جانمحمد رستمزهی، از معتمدین سراوان، در نخستین همایش بسیج توسعه و امنیت پایدار جنوب شرق به بازخوانی وضعیت گذشته شهرستان پرداخت و خاطراتی از کمبودهای آن زمان بیان کرد.
وی گفت: خیابان آزادی زمانی تنها یک مسیر ساده با چند تیر برق و فانوس بود و امکانات فرهنگی و اداری بسیار محدود بود؛ دادگستری در شهر مستقر نبود و تنها برخی ادارات پایهای فعال بودند. خدمات عمومی نیز ضعیف بود؛ آبرسانی بهوسیله دو نفر و با حمل حلبها انجام میشد، آموزش تنها در چهار کلاس درس جریان داشت، برق وجود نداشت و حملونقل بسیار کند و دشوار بود.
رستمزهی از تلاشها برای تأسیس دانشگاه آزاد سراوان یاد کرد و تأکید کرد: این نهاد پس از پیگیریهای فراوان و رفتوآمد به تهران راهاندازی شد.
وی نقش علم و جوانان را در توسعه برجسته دانست و خواستار جایگزینی قلم بهجای تفنگ و اعطای میدان به نسل جوان شد، در عین حال بر بهرهگیری از تجربه بزرگان تأکید کرد.
