به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «در انتهای روز» به کارگردانی بابک بهرامبیگی و تهیهکنندگی مهدی کوهیان به بخش رقابتی فیلمهای اول یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم جافنا سریلانکا راه یافت.
این جشنواره از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۴ ژانویه ۲۰۲۶ مصادف با ۹ تا ۱۴ دی ۱۴۰۴ در شهر جافنا سریلانکا برگزار میشود.
«در انتهای روز» تاکنون در ایران اکران نشده است. این فیلم روایتگر یک روز از زندگی سه زوج در یک شهر کوچک است؛ زوجهایی که در مرحلهای خاص از روابط عاطفی خود قرار دارند و زنان داستان باید میان فشارهای اجتماعی و خواسته مردان برای استقلال و تعیین سرنوشت شخصی تصمیمهای دشواری بگیرند.
در این فیلم هانیه توسلی، رضا بهبودی، خیام وقارکاشانی، مهتاب ثروتی، شایسته سجادی، حسام رضائیان و شبنم مقدمی به ایفای نقش پرداختهاند.
بابک بهرامبیگی پیش از این فیلم سینمایی «یک روز طولانی» را کارگردانی کرده بود و مهدی کوهیان نیز سابقه تهیهکنندگی چند فیلم مستقل از جمله مستند سینمایی «قاضی و مرگ» به کارگردانی حسن خادمی، فیلم «پاریس تهران» به کارگردانی کاوه اویسی و فیلم سینمایی «پرو» به کارگردانی بهزاد نعلبندی را در کارنامه دارد.
فیلم «در انتهای روز» پیشتر در چهارمین جشنواره فیلم کلکته، موفق به دریافت تقدیر ویژه هیئت داوران شده است. هیئت داوران، این تقدیر را به دلیل «تصویر قدرتمند از تابآوری زنان در برابر مردسالاری و قدرت» به فیلم بابک بهرامبیگی اختصاص دادهاند.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: بابک بهرام بیگی، نویسندگان: بابک بهرام بیگی، خسرو منصفشکری، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، صدابردار: عرفان رضایی، مدیر برنامهریزی و انتخاب بازیگر: فهیمه امنزاده، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح لباس: شیده محمودزاده، مشاور فیلمنامه: کتایون شهابی، موسیقی: مسعود سخاوتدوست، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، دستیار اول کارگردان: مهرداد حسیننژاد، دستیار دوم کارگردان: الهام خراسانی، دستیار تهیه: بهنام نجفی، دستیار تولید: امیرمسعود همایونفال، گروه فیلمبرداری: سهیل سیمصباحی، امید کیانی، شایان یادگاری، گروه صحنه: محمدرضا سعیدیفرد، وحید صباغیان، دستیار صدا: محمدرضا سالمحصاری، دستیاران لباس: الهام ارجمند، سحر ابوالحسنی، اجرای گریم: حلیمه قشقایی، گروه تدارکات: علی اصغر نصراللهزاده، امیرعباس قنبری، مهدی سقایی، عکاس: امینه مسعودی، امیرحسین فیروزی، سینه موبیل: ایرج زهرهوند، مدیر تولید: خیام وقارکاشانی، پخشکننده خارجی: علیرضا شاهرخی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی، تهیه کننده: مهدی کوهیان.
نظر شما