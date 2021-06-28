هانیه توسلی بازیگر «چهره به چهره» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم داستانی «چهره به چهره» به کارگردانی بابک بهرام‌بیگی و تهیه‌کنندگی مهدی کوهیان آغاز شد.

این فیلم که دومین تجربه بهرام‌بیگی است این روزها در شهر کاشان در حال فیلمبرداری است. پیش‌بینی می‌شود فیلمبرداری این پروژه تا ۴۰ روز ادامه داشته باشد.

هانیه توسلی، رضا بهبودی، خیام وقار، مهتاب ثروتی، شایسته سجادی، حسام رضائیان و شبنم مقدمی بازیگران «چهره به چهره» هستند.

در خلاصه داستان این فیلم داستانی آمده است: «سرنوشت آدم‌ها مثل خیابان‌های شهر، گاه در چهار راهی به هم می رسند و از هم عبور می‌کنند، گاهی موازی هم پیش می‌روند. گاهی هم سرنوشت مثل کوچه بن‌بستی است.»

بابک بهرام‌بیگی پیش از این فیلم «یک روز طولانی» را کارگردانی کرده است. مهدی کوهیان نیز پیش از این تهیه چند فیلم مستقل از جمله مستند سینمایی «قاضی و مرگ» به کارگردانی حسن خادمی و فیلم سینمایی «پرو» به کارگردانی بهزاد نعلبندی را برعهده داشته است.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: بابک بهرام بیگی، نویسندگان: بابک بهرام بیگی، خسرو منصف‌شکری، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، صدابردار: عرفان رضایی، مدیر برنامه‌ریزی و انتخاب بازیگر: فهیمه امن‌زاده، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح لباس: شیده محمودزاده، مشاور فیلمنامه: کتایون شهابی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، طراح صحنه: امیر هیوند، دستیار کارگردان: محمد حسین‌نژاد، مدیر تولید: خیام وقار، مشاور رسانه‌ای: نغمه دانش آشتیانی، تهیه کننده: مهدی کوهیان.