موفقیت نوازنده ایرانی در یک فستیوال بین المللی؛ از اصالت دور نشدم

بهنام معصومی نوازنده سازهای کوبه ای که طی سال های گذشته حضور مستمری درعرصه برگزاری کنسرت و تولید آلبوم های موسیقی داشته، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: به تازگی در مسابقه بین‌المللی «Global Festival Percussion Competition» حضور پیدا کردم. این فستیوال با حضور حدود ۶۰۰ نوازنده سازهای کوبه‌ای از کشورهای مختلف و به‌صورت مشترک میان اروپا و آمریکا برگزار شد، موفق شدم در بخش «سنیور» رتبه اول را کسب کنم. این نتیجه با امتیاز ۹۸.۳۳ از ۱۰۰ و بر اساس ارزیابی هیئت داوران بین‌المللی به دست آمد.

وی با اشاره به اینکه این رویداد با فرآیند مسابقه «گلوبال موزیک اواردز» تفاوت دارد، ادامه داد: رویدادی که بنده در آن شرکت کردم یک فستیوال سازی است و از همه جای دنیا می بایست در چند مرحله نمونه تصویری بفرستند تا در مسابقه ای بررسی شود. شرکت در این فستیوال، اولین تجربه من در یک رقابت بین‌المللی سازهای کوبه‌ای بود و آن را گامی ارزشمند در مسیر یادگیری و پیشرفت هنری خود می‌دانم. در این مسیر، یکی از دغدغه‌های اصلی من پرهیز از به‌کارگیری ریتم‌های غیرایرانی بود؛ ریتم‌هایی که متأسفانه در بسیاری از اجراهای امروزی دیده و شنیده می‌شوند.

این نوازنده سازهای کوبه ای در پایان تصریح کرد: تلاش من بر این بود که تمبک‌نوازی بر پایه هویت اصیل ایرانی، ریتم‌ نوازی ایرانی و تکنیک‌هایی اجرا شود که سنوریته این ساز را از هویت اصلی آن دور نکند. به عبارت دیگر ساز تنبک در میان سازهای کوبه ای از ملیت های مختلف می بایست همان ساز کوبه ای ایرانی باشد که در صحنه بین‌المللی از آن انتظار می‌رود و قطعا انتظار این نیست که ساز تمبک صدای ساز درامز یا کاخن یا جیم بی و یا هر ساز کوبه ای دیگر بدهد.

بهنام معصومی از جمله هنرمندان شناخته شده حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی است که طی سال های اخیر علاوه بر حضور در پروژه های موسیقایی مختلف در حوزه تک آهنگ، آلبوم، کنسرت و برنامه های پژوهشی نزد هنرمندانی چون رامین رحیمی، آرش فرهنگ فر، پژهام اخواص، نوید افقه و پژمان حدادی به فراگیری موسیقی پرداخته است.

«در لحظه»، «آسمان من»، «جویبار لحظه‌ها»، «سوان»، «ماسی درهم»، «تنیده»، «درسرای تنهایی»، «نوایی دیگر» از جمله پروژهایی هستند که از بهنام معصومی در عرصه موسیقی منتشر شده اند.