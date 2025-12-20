تجربه یک شب یلدای موسیقایی در اسپانیا و پرتغال؛ سرپرست گروه توضیح داد

کامران همت‌پور نوازنده و سرپرست گروه موسیقی آوای حنانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های اجرایی این گروه موسیقایی بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که انجام گرفته برای تور کنسرت‌های شب یلدای گروه «آوای حنانه»، روز شنبه بیست و نهم آذر در یک سالن چند منظوره شهر مادرید کنسرتی را برگزار می‌کنیم. این در حالی است که روز یکشنبه سی ام آذر نیز به اجرای یک برنامه موسیقایی در یکی از سالن‌های اجرای موسیقی شهر لیسبون کشور پرتغال خواهیم پرداخت.

سرپرست گروه موسیقی «حنانه» در معرفی گروه اجرایی کنسرت نیز توضیح داد: میلاد شکری زاده خواننده و نوازنده کمانچه، سارا مهرافشا نوازنده دف، رضا خانلریان نوازنده تار و سه تار، علی سرهنگ‌پور هم‌خوان و مدیر هنری و بنده به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده تار و سه تار اعضای گروه موسیقی «حنانه» در این کنسرت‌ها را تشکیل می‌دهیم.

وی افزود: آنچه در این کنسرت پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد، اجرای قطعاتی از آثار موسیقایی حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی در قالب‌های مختلف است که تلاش شده متناسب با حال و هوای مرتبط با آئین باستانی «شب یلدا» پیش روی ایرانیان مقیم کشورهای اسپانیا و پرتغال قرار گیرد. فضایی که امیدوارم بتواند نماینده درستی برای معرفی موسیقی کلاسیک ایرانی به مخاطبان دیگر کشورهای جهان باشد.

گروه موسیقی «حنانه» از جمله گروه‌های فعال عرصه موسیقی است که طی سال‌های گذشته علاوه بر برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای مختلف کشور، چندین برنامه نیز در کشورهای مختلف اروپایی برگزار کرده و در چندین فستیوال و رویداد بین المللی نیز حضور پیدا کرده است.