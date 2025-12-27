به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این هیأت به سرپرستی ساهره عبدالصاحب، سرپرست هیئت دانشگاه فراتالاوسط با استقبال سمیه اکبری، معاون امور بینالملل دانشگاه، و اشرفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی، کتابخانه و نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برنامه بازدید خود را آغاز کرد.
در ابتدای این برنامه، اکبری با ارائه گزارشی جامع، به معرفی تاریخچه، دستاوردها و ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پرداخت. در ادامه، اشرفی ضمن تشریح ساختار و امکانات کتابخانه مرکزی، خدمات نوین کتابخانهای، مجموعههای تخصصی فنیمهندسی و پروژههای در حال اجرای دیجیتالسازی این کتابخانه را معرفی کرد.
در ادامه این دیدار، هدیهای به رسم یادبود و با امضای رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اکبری و اشرفی، به ساهره عبدالصاحب اهدا شد.
همچنین ساهره عبدالصاحب ضمن قدردانی از میزبانی و برنامهریزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به معرفی کتابخانهها و ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه فراتالاوسط عراق پرداخت و بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه و بهرهگیری از تجربیات موفق دو طرف تأکید کرد.
در ادامه، هیئت میهمان از بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شامل تالارهای مطالعه تخصصی و گروهی، بخش خدمات مراجعین و مرجع، پایگاههای اطلاعاتی، آرشیو دیجیتال پایاننامهها و کتابهای ارزشمند کتابخانه گنجینه «گروه معارف و علوم انسانی» بازدید کرد و با شیوه ارائه خدمات کتابخانهای به جامعه علمی دانشگاه آشنا شد.
در پایان این بخش از برنامه، نشست تخصصی مشترکی با حضور رؤسای دو مرکز، با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی و کتابخانهای برگزار و هدایایی از سوی طرفین مبادله شد.
برنامه بازدید هیئت عراقی با حضور در موزه و کتابخانه ملک ادامه یافت. این بازدید با هدف آشنایی با گنجینههای فرهنگی، نسخ خطی ایران و ظرفیتهای موجود در حوزه حفظ و اشاعه میراث مکتوب برگزار شد. این بازدید که در فضایی صمیمی و علمی انجام شد، زمینه تبادل نظر درباره موضوعاتی از جمله بهرهگیری از پایگاههای اطلاعاتی بینالمللی، توسعه خدمات کتابخانهای دیجیتال، آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی، اشتراک منابع و برگزاری دورههای آموزشی مشترک را فراهم کرد. همچنین مقرر شد پیگیریهای لازم برای امضای تفاهمنامه همکاری میان دو دانشگاه در آینده نزدیک انجام شود.
